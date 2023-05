Bourse : Fort succès des Morocco Capital Market Days au Royaume-Uni

L’édition 2023 du Morocco Capital Markets Days (MCMD), organisée les 26 et 27 avril à Londres, a constitué une plateforme de débats autour de l’investissement dans le marché boursier marocain, avec des participants venus de tout bord.

Riche de ses cinq éditions, organisées depuis 2016 dans les principaux centres financiers internationaux tels que Londres, New York et Dubaï, la 6e édition des MCMD s’ancre comme ʺLEʺ rendez-vous annuel incontournable du marché boursier marocain à l’international.

Ainsi, ce sont au total plus 150 investisseurs et opérateurs londoniens qui sont venus à la rencontre de la délégation marocaine composée d’une trentaine de professionnels dont des représentants de la Bourse de Casablanca, de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), des entreprises cotées, de Maroclear, de l’Association Professionnelle des Sociétés de Bourse et des experts en investissement financier. La délégation marocaine à Londres a mis en avant les atouts du marché boursier marocain ainsi que les opportunités qu’il offre, notamment aux investisseurs internationaux.

Une programmation axée sur les One to One

Le MCMD 2023 a été marqué par les nombreuses sessions de one to one (en réunions privées, individuelles ou groupées) connectant les investisseurs internationaux et 16 entreprises (cotées ou se préparant à l’être) qui se sont déplacées à Londres pour l’occasion, soit un total de plus de 110 réunions organisées durant la durée de l’événement. Les entreprises ayant participé au MCMD sont : Aradei Capital, Attijariwafa Bank, Bank of Africa, Banque Populaire, Dislog, Disway, Hightech Payment Systems (HPS), Label Vie, Managem, Mutandis SCA, Salafin, Société d’Exploitation des Ports (Marsa Maroc), Sonasid, Taqa Morocco, TGCC et Wafa Assurance.

Le MCMD a également été marqué par une conférence plénière qui a été organisée en présence de Son Excellence Hakim Hajoui, Ambassadeur du Royaume du Maroc au Royaume-Uni et de Kamal Mokdad, Président du Conseil d’Administration de la Bourse de Casablanca. Cette conférence, modérée par Tarik Senhaji, Directeur général de la Bourse de Casablanca, a connu l’intervention de Nezha Hayat, Présidente de l’AMMC ; de Michael Zaoui, Partenaire fondateur de Zaoui & Co ; de David Cowan, Économiste en chef pour l’Afrique de CitiBank et de Nawfal Bendefa, Directeur général d’Aradei Capital et Vice-Président de l’Association Marocaine des Entreprises faisant Appel Public à l’Épargne (APE).