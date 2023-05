CGEM : le duo Alj-Tazi présente son programme pour la mandature 2023-2026 (VIDEO)

La journée du jeudi 4 mai 2023 a été marquée par la conférence de presse organisée par Chakib Alj, président sortant de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) en compagnie de son vice-président, Mehdi Tazi. Le duo, seul candidat en lice pour la présidence de la Confédération, a saisi l’occasion pour présenter les grandes lignes de son programme pour la mandature 2023-2026.

Le programme de Chakib Alj et Mehdi Tazi pour le mandat 2023-2026 tourne autour de 4 axes, à savoir l’amélioration du climat des affaires, le développement du capital humain, l’inclusion à tous les niveaux, ainsi que la préparation du terrain pour l’économie de demain.

Le duo Alj-Tazi ne cache pas ses ambitions sur ce dernier point, indiquant miser grand sur la décarbonation, l’efficacité énergétique, la mobilité électrique et l’encouragement de l’innovation et de la recherche et développement, en plus d’investir dans la Tech.