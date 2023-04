Investissements: le Maroc dans le top 20 des pays émergents les plus attractifs

Le Maroc est parmi les 20 pays émergents les plus attractifs pour les investissements, selon le Foreign Direct Investment Confidence Index 2023 (FDICI) publié par le cabinet de conseil en stratégie américain A.T. Kearney.

Le Royaume se classe au 16ème rang des pays émergents qui attirent le plus les investisseurs devançant l’Afrique du Sud (17ème) et derrière l’Egypte (14ème), indique le FDICI, indice de confiance mondial des investissements directs étrangers, qui fait état de l’optimisme continu des investisseurs en dépit des risques liés notamment à la hausse des prix des matières premières et aux tensions géopolitiques accrues. D’après le rapport de Kearney, les trois premières positions du classement des pays émergents reviennent à la Chine, l’Inde et les Émirats arabes unis.

S’agissant des pays développés, les Etats-Unis, le Canada et le Japon occupent les trois premiers rangs, indique le cabinet de conseil basé à Chicago. C’est la première fois en 25 ans que l’Indice de confiance des investissements directs étrangers publie un classement exclusif des marchés émergents.

Selon le rapport, plus des trois quarts (82 %) des investisseurs ont affirmé qu’ils prévoyaient d’augmenter leurs IDE au cours des trois prochaines années, une légère augmentation par rapport aux 76% de l’année dernière. En outre, 87% ont cité les IDE comme les moyens les plus importants pour améliorer la rentabilité et la compétitivité de leur entreprise au cours des trois prochaines années, en légère hausse par rapport aux 83% de 2022.

Les perspectives des investisseurs concernant l’économie mondiale étaient généralement alignées sur les résultats de l’année dernière. Alors que les niveaux de pessimisme ont légèrement augmenté, passant de 32 à 35%, près des deux tiers des investisseurs (63%) sont restés plus optimistes quant à la santé de l’économie mondiale, soit le même niveau qu’en 2022.

S.L.