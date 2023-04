GITEX Africa : Epson présente plusieurs solutions innovantes

À cinq semaines du GITEX Africa, qui se tiendra à Marrakech du 31 mai au 2 juin 2023, Epson Maroc peaufine déjà sa gamme de produits et solutions qui seront exposés lors de cet événement technologique majeur, qui réunira des milliers de professionnels, d’exposants, de startups, et plus de 100 délégations gouvernementales.

GITEX Africa sera une plateforme idéale pour présenter les technologies Epson, notamment ses imprimantes à jet d’encre sans chaleur et à faible consommation d’énergie, qui peuvent réduire la consommation d’énergie jusqu’à 83 % par rapport à la technologie laser. Epson présentera également ses technologies de numérisation et d’affichage, donnant vie à la manière dont elles relèvent les défis et améliorent les prestations dans des secteurs tels que la santé, le commerce de détail et l’éducation.

Selon les résultats d’une récente enquête menée par Epson, 62 % des entreprises du Moyen-Orient et d’Afrique souhaitent réduire leurs coûts énergétiques et 58 % des personnes interrogées cherchent à investir dans des technologies durables.

« Epson propose depuis longtemps des solutions audiovisuelles et d’impression innovantes et économes en énergie qui offrent de meilleures performances et permettent aux consommateurs et aux entreprises de faire des choix intelligents et durables. GITEX Africa est une excellente occasion de démontrer comment nos solutions contribuent, d’une part, au succès des principaux secteurs verticaux de la région, notamment la santé, l’éducation et la vente au détail, et d’autre part, comment elles aident à répondre aux préoccupations liées au développement durable » déclare Joseph Valleau, Directeur général Epson–Afrique Francophone.

Les visiteurs pourront s’essayer à l’utilisation d’un simulateur de golf professionnel, doté de la technologie de projection de pointe d’Epson, célébrant le parrainage de la Ladies Professional Golf Association (LPGA) par l’entreprise. Les visiteurs pourront se détendre ensuite à la cafétéria Epson et déguster un bon café et de délicieux cookies, le tout étiqueté à l’aide d’imprimantes EPSON ColorworksC4000. Les visiteurs pourront également profiter de l’espace « Theatre of Digital Art » (ToDA), qui présente des solutions d’affichage immersives offrant des expériences mémorables et uniques.

Solutions pour la santé

Ce secteur a besoin d’une technologie qui simplifie et rationalise les flux de travail afin de gagner du temps et d’économiser des ressources qui peuvent être mieux investies dans les soins aux patients. Selon les résultats d’une récente enquête, 65 % des personnes travaillant dans le secteur de la santé dans la région MEA (Moyen-Orient/Afrique) déclarent que l’insuffisance de la technologie de numérisation empêche la transition vers la digitalisation. Les imprimantes WorkForce d’Epson constituent un moyen idéal et simple de numériser les documents et de les intégrer dans un flux de travail numérique. Les imprimantes WorkForce d’Epson offrent aux hôpitaux et aux organismes de santé des solutions d’impression rapides, fiables et efficaces, réduisant la consommation d’énergie, le temps et les coûts. Et avec les projecteurs à focale ultra-courte d’Epson, les utilisateurs peuvent interagir rapidement et efficacement, en collaborant à distance si nécessaire. Ces produits seront exposés au salon GITEX Africa 2023.

Solutions pour le Commerce de détail

Les solutions Epson sont présentes à travers le secteur de la vente au détail de la région, de la mode aux cafés, permettant aux entreprises d’améliorer leur expérience client et d’accroître l’engagement avec les acheteurs grâce à une signalisation numérique dynamique. Au cours du GITEX Africa, Epson présentera une cartographie d’images en trois dimensions sur une robe de haute couture, tout en faisant la démonstration de projecteurs d’installation à laser qui diffusent du contenu promotionnel en haute définition. Les tablettes de point de vente (POS) et les imprimantes de reçus portables d’Epson montrent comment les détaillants de la région peuvent fournir un service de qualité partout, pour ce secteur en rapide évolution.

Solutions pour l’éducation

Epson a récemment mené une étude dans des écoles primaires des douze régions du Maroc afin d’explorer comment une approche hybride combinant l’enseignement par l’expérience et l’utilisation de la technologie en classe peut fournir une expérience éducative efficace, en particulier dans le processus d’apprentissage de la lecture. 71 % des enseignants impliqués ont déclaré que l’enseignement hybride est plus efficace et 88 % ont reconnu que les activités expérientielles stimulent la curiosité et l’imagination par le biais de jeux de rôle et d’un environnement riche en littératie. La technologie éducative d’Epson soutient cette nouvelle approche en favorisant la collaboration créative dans la salle de classe. Les solutions éducatives d’Epson comprennent des écrans interactifs, des caméras pour documents pédagogiques, des imprimantes à jet d’encre et des solutions de numérisation pour un environnement d’apprentissage optimal et engageant. La solution complète sera exposée à Gitex Africa où les visiteurs pourront découvrir un environnement éducatif immersif.

Expériences immersives pour les événements et la signalétique

La technologie immersive de pointe d’Epson, avec sa gamme de projecteurs laser à haute luminosité, crée une expérience client passionnante et transformatrice. Premier fabricant mondial de projecteurs, avec plus d’un tiers des parts du marché mondial des projecteurs, Epson propose des solutions adaptées à de nombreux secteurs, tels que la signalisation numérique et l’événementiel. Epson EB-PU2220B, récemment lancé, est l’un des plus petits projecteurs laser de 20 000 lm au monde. Doté de lumens élevés et de la technologie 3LCD, ce projecteur compact est facile à installer et à configurer, simple à entretenir, offre une excellente qualité d’image, ce qui permet d’offrir des expériences immersives à fort impact.