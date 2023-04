Majorel Africa décroche la certification « Great Place to Work »

Majorel Africa s’est vue décerner la certification «Great Place to Work» par l’organisme international Eponyme. L’attribution de cette certification a été actée sur la base des résultats d’une enquête approfondie menée par L’Institut Great Place to Work auprès de l’ensemble des collaborateurs de Majorel répartis entre les quatre pays d’implantation de l’acteur de la relation client en Afrique de l’Ouest, à savoir, le Maroc, la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Togo.

L’enquête menée auprès des collaborateurs de Majorel a porté sur des dimensions multiples telles que la promotion de la diversité culturelle, de l’égalité des genres, du respect de l’autre, de l’esprit de camaraderie, du sentiment de fierté et d’appartenance, de l’esprit d’innovation, ainsi que du taux de recommandation par les collaborateurs.

« Nous sommes ravis que cette reconnaissance émane des collaborateurs eux-mêmes, qui plus est au terme d’une enquête totalement anonyme », déclare Sanâa Benchekroun Directrice du Capital Humain au sein de Majorel, précisant en outre que « la certification nous fournit des informations précieuses pour rehausser en permanence nos standards en tant qu’entreprise où il fait bon vivre ».

Le programme de certification « Great Place to Work Certified » de l’institut international de recherche et de conseil reconnaît les efforts particuliers des employeurs à travailler constamment sur le niveau d’engagement des collaborateurs, et est décerné sur la base d’une procédure approuvée. Cela comprend des commentaires indépendants et anonymes des employés et une analyse des activités et des programmes de ressources humaines.