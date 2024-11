Visa For Music revient à Rabat pour une 11ᵉ édition

Du 20 au 23 novembre 2024, Rabat accueillera la 11ᵉ édition de Visa For Music, l’événement phare des musiques d’Afrique et du Moyen-Orient. Plus de 1000 professionnels de l’industrie et 500 artistes internationaux se réuniront dans la capitale marocaine pour quatre jours de rencontres, showcases, conférences et ateliers.

L’événement, réparti dans des lieux emblématiques de la ville, est conçu pour offrir une expérience immersive au public tout en facilitant les échanges entre artistes et acteurs de la scène musicale.

Une Programmation Variée et Dynamique

La soirée d’ouverture débutera le 20 novembre au Théâtre Mohammed V avec des concerts gratuits et la remise des hommages. Des artistes tels que Tasuta N-Imal, Ferro Gaita, et Valerie Ekoume se produiront, mêlant sonorités traditionnelles et modernes. La grande nouveauté de cette édition est l’introduction des afters au Chellah, où des artistes comme RJ Kanierra et Omary animeront les soirées. Chaque jour, le programme propose des concerts répartis sur quatre lieux, avec des performances de musiciens de divers horizons, allant de la musique traditionnelle à des fusions contemporaines.

Un Forum pour les Professionnels et les Artistes

Le Forum de Visa For Music constituera le cœur de l’événement avec des ateliers, conférences, masterclasses et side events dédiés aux professionnels. Les participants pourront explorer des sujets variés tels que l’accès à la culture musicale, la valorisation des instruments traditionnels africains, et l’inclusion dans l’industrie musicale. Les masterclasses couvriront des aspects pratiques comme l’utilisation de Spotify pour les artistes et l’édition musicale. En marge, des événements parallèles organisés avec des partenaires offriront des opportunités supplémentaires d’apprentissage et de networking.

Promouvoir la Musique et Faciliter les Rencontres

En plus d’être une plateforme de découverte musicale, Visa For Music joue un rôle clé dans la promotion des musiques d’Afrique et du Moyen-Orient. L’événement offre une scène ouverte pour les talents émergents et facilite les connexions entre artistes et professionnels. La parade urbaine prévue sur le boulevard Ben Abdellah le premier jour symbolise cette volonté d’ouvrir la musique à un public plus large, en transformant les rues de Rabat en espaces festifs. Avec cette 11ᵉ édition, Visa For Music continue de renforcer son impact culturel et sa contribution au dynamisme de la scène musicale régionale.