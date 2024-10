Festival de Marrakech 2024 : Thomas Vinterberg à la présidence du jury

Le réalisateur danois Thomas Vinterberg, lauréat d’un Oscar, présidera le jury de la 21e édition du Festival International du Film de Marrakech (FIFM 2024), qui se tiendra du 29 novembre au 7 décembre 2024. Le jury qu’il dirigera attribuera l’Étoile d’Or à l’un des 14 premiers et seconds longs métrages en compétition internationale, mettant à l’honneur les nouveaux talents cinématographiques du monde entier.

Pour Vinterberg, cette présidence est « un immense privilège » dans un contexte mondial où les festivals comme celui de Marrakech jouent un rôle essentiel en offrant un espace d’expression à des voix venues de cultures diverses.

Thomas Vinterberg est l’un des réalisateurs européens les plus influents de sa génération. Révélé en 1998 avec son film « Festen », qui lui a valu le Prix du Jury au Festival de Cannes, il est depuis reconnu pour ses œuvres audacieuses explorant la complexité humaine. En 2020, son film « Drunk » a remporté l’Oscar du Meilleur Film International, marquant une étape importante dans sa carrière. Diplômé de l’École nationale de cinéma du Danemark, Vinterberg a également cofondé le mouvement Dogme 95 avec Lars von Trier, révolutionnant le cinéma à travers une nouvelle approche artistique.

Tout au long de sa carrière, Vinterberg a signé des films remarqués comme « La Chasse » (2012), « Loin de la foule déchaînée » (2015) ou encore « La Communauté » (2016). Il a également réalisé plusieurs pièces de théâtre saluées par la critique et collaboré avec des groupes de renommée internationale tels que Blur et Metallica. En présidant le jury du Festival de Marrakech, Thomas Vinterberg apportera son regard unique sur le cinéma contemporain et contribuera à faire rayonner la diversité créative des nouveaux talents cinématographiques.