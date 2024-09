Gims et Ouidad en tête d’affiche du Casa Music Show 2024

À travers ses projets, Kenza Cheddadi, épaulée par son directeur artistique Hakim Ghorab, entend rendre hommage à sa ville de cœur, avec pour mot d’ordre la promotion de la Culture avec un grand « C ». La culture qui rassemble et fédère, brise les codes et intrigue, abolit les frontières et émeut.

En marge du Casa Fashion Show 2024, qui s’est tenu les 2 et 4 mai derniers sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Casa Music Show revient le samedi 5 octobre prochain au Sofitel Casablanca. Au programme : un concert exclusif et intimiste avec Gims, dont le titre « Spider » caracole actuellement au sommet des classements.

Artiste multi-récompensé, Gims a le flow d’un rappeur et la puissance vocale d’un chanteur d’opéra. De « Spider » à « Sapés comme jamais », en passant par « Arhbo », il s’agira de vibrer au rythme des sons iconiques de l’artiste. Des sons qui mêlent audace, nostalgie et regard percutant sur l’actualité.

La première partie du concert sera assurée par Ouidad, la chanteuse marocaine dont le tube « Casa » est un hommage vibrant à la ville blanche. Une palette de couleurs imbibée de nostalgie et d’amour pour le Maroc.

Et parce qu’entre la musique et la mode, il n’y a qu’un pas, le concert sera précédé d’un cocktail dînatoire avec une exposition haute couture signée Handmade by Ghita Lahrichi.

Tiara Joaillerie exposera, pour sa part, une sélection de ses plus belles créations 2024, mêlant raffinement, authenticité et élégance ultime.

Enfin, la marque « marocMaroc », partenaire cosmétique du Casa Music Show, dévoilera un florilège de ses produits les plus iconiques, tous inspirés de la nature marocaine et des techniques de beauté ancestrales.