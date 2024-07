Deadpool & Wolverine : le 3e opus de la saga Marvel débarque au Maroc

Deadpool & Wolverine est le troisième volet de la saga Deadpool, après Deadpool (2016) et Deadpool 2 (2018). Créé par l’auteur/dessinateur Rob Liefeld et le scénariste Fabian Nicieza, Deadpool est un anti-héros qui se rattache à l’univers Marvel. Particulièrement drôle et déjanté, le personnage apparaît pour la première fois dans le comic book New Mutants vol. 1 # 98.

Super record

Dévoilée lors du Super Bowl 2024, la bande-annonce de Deadpool & Wolverine a battu un record historique, avec pas moins de 365 millions de visionnage en 24 heures. C’est plus que pour Spider-Man : No Way Home qui cumulait 355,5 millions de vues.

À la production

Réalisé et produit par Shawn Levy, DEADPOOL & WOLVERINE est également produit par Kevin Feige, Ryan Reynolds et Lauren Shuler Donner. À noter que ce nouvel opus compte comme producteurs exécutifs Louis D’Esposito, Wendy Jacobson, Mary McLaglen, Josh McLaglen, Rhett Reese, Paul Wernick, George Dewey, Simon Kinberg et Jonathon Komack Martin. Le scénario est quant à lui signé Ryan Reynolds, Rhett Reese, Paul Wernick, Zeb Wells et Shawn Levy, Takahiro chiba.

Au casting

Le générique de Deadpool & Wolverine compte notamment : Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni et Matthew Macfadyen.