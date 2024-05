« Le nouveau royaume » : La Planète des Singes se réinvente dans son dernier opus (VIDEO)

Le monde de la Planète des Singes n’a pas fini de se renouveler ! Avec Le nouveau royaume, la franchise, née du roman de science-fiction de l’auteur français Pierre Boulle publié en 1963, va en effet explorer une nouvelle ère !

Ce film événement explore une nouvelle facette de l’histoire du règne, et promet de scotcher les spectateurs pendant 2h25 ! Ce long-métrage est en effet le plus long de la saga.

Synopsis

Plusieurs générations après le règne de César, les singes ont définitivement pris le pouvoir. Les humains, quant à eux, ont régressé à l’état sauvage et vivent en retrait. Alors qu’un nouveau chef tyrannique construit peu à peu son empire, un jeune singe entreprend un périlleux voyage qui l’amènera à questionner tout ce qu’il sait du passé et à faire des choix qui définiront l’avenir des singes et des humains…





À propos de la saga

LA PLANÈTE DES SINGES est l’une des sagas les plus populaires et les plus pérennes des Studios 20th Century. Elle a, à ce jour, cumulé quelques 1,7 milliard de dollars au box-office mondial.

Basée sur le roman de Pierre Boulle paru en 1963, le premier film signé Frankin J. Schaffner est sorti en 1968 (avec Charlton Heston) et est devenu l’un des plus grands succès de l’année, remportant un Oscar® d’honneur du meilleur maquillage.

Ont suivi dans les années 70 quatre suites en salles (Le Secret De La Planète Des Singes ; Les Evadés De La Planète Des Singes ; La Conquête De La Planète Des Singes ; La Bataille De La Planète Des Singes) et de deux séries télévisées (« La planète des singes », « Return to the Planet of the Apes »). Un remake, La Planète Des Singes, réalisé par Tim Burton, est également sorti en 2001.

Les années 2010 ont été l’occasion d’un reboot avec le film La Planète Des Singes : Les Origines suivi de deux suites, La Planète Des Singes : L’affrontement et La Planète Des Singes : Suprématie, les deux derniers sous la direction de Matt Reeves.

Le nouveau chef

Proximus, le nouveau chef des primates, est joué par Kevin Durand, un comédien au physique particulièrement imposant qui a, entre autres, joué le « sympathique » codétenu de Ashton Kutcher dans L’Effet papillon et Petit Jean dans Robin des Bois.

À noter que La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume se déroule plus de 300 ans après La Planète des singes : Suprématie (2017). Par ailleurs, La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume n’est pas considéré comme le quatrième volet de la dernière trilogie. L’histoire envisagée par Wes Ball et les scénaristes est plus large. Le metteur en scène explique d’ailleurs que ce film pourrait être le premier d’une nouvelle trilogie.

Un véritable camp d’entraînement

Pour être crédible dans leur rôle, les comédiens ont suivi un entraînement drastique. Lors du lancement de la bande-annonce, le réalisateur nous confiait à ce sujet : « nous avons demandé à nos acteurs de suivre plusieurs formations pour devenir le meilleur singe possible. Ils ont ainsi suivi des cours dans un « camp d’entraînement pour singes » : ils ont dû endosser des costumes de singes et vraiment rentrer dans leur peau ». Il conclut : »cela a été un moment intense pour eux. Nous avons également travaillé avec un artiste du Cirque du Soleil pour préparer nos acteurs et créer une chorégraphie de leurs mouvements ».