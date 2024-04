La comédie « Jouj » arrive en France : une immersion dans l’humour marocain

Après avoir conquis le public marocain, le film « Jouj », réalisé par Rabii Chajid, produit par Cineland et distribué par Golden Afrique Ciné, fait cette semaine son entrée sur les écrans français. Ce projet est un vibrant témoignage du dynamisme et de la richesse du cinéma marocain. Le public français a eu l’occasion de rencontrer l’équipe du film lors de son avant-première française.

Une Production Authentiquement Marocaine

Cineland, la boite de production derrière « Jouj », et Golden Afrique Ciné sont heureux de présenter ce film entièrement produit au Maroc. Rabii Chajid, avec le soutien de Cineland, a su capturer l’essence de la culture marocaine, proposant ainsi une œuvre qui résonne universellement tout en restant ancrée dans son identité locale.

Vision et Engagement





Notre engagement envers le cinéma marocain transcende la simple production de films. Chez Cineland, nous sommes passionnés par le développement continu de l’industrie cinématographique marocaine et par notre rôle actif pour enrichir et diversifier le paysage cinématographique global. « Jouj » n’est que le début ; nous avons plusieurs autres projets captivants en préparation, destinés à fasciner les audiences bien au-delà de nos frontières, explique Rachida Dolla (productrice). Golden Afrique Ciné, présente au Maghreb depuis plus de 20 ans, qui a l’expérience de la distribution de films locaux et internationaux, est le partenaire naturel de cette aventure.

Conquérir le Public Français

Depuis le 17 avril, le public français peut découvrir « Jouj » au cinéma. Le film est distribué par Golden Afrique Ciné dans 41 salles pour sa première semaine d’exploitation française répartis sur l’ensemble du territoire. « Cette expansion en France marque une étape importante pour nous, affirmant notre volonté de partager notre culture à travers le cinéma et de tisser des liens plus forts entre le Maroc et la France. » (Rachida Dolla)

Découvrez « Jouj » dès Maintenant

Golden Afrique Ciné et Cineland invitent tous les amateurs de cinéma à ne pas manquer « Jouj », comédie co-écrite et interprétée par le duo comique marocain Driss et Mehdi et par Bouchra Malek, qui promet non seulement de divertir mais aussi de provoquer réflexion et émotion comme en témoignent plusieurs critiques de la presse française.