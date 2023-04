« JOUJ », une comédie décalée pour le plaisir des Marocains (VIDEO)

À l’occasion du lancement de Cineland, nouvelle boite de production audiovisuelle, le milieu cinématographique marocain va s’enrichir d’un nouveau film nommé « jouj » qui mêle humour et actions décalées avec en tête d’affiche des célébrités de renoms telles que Driss et Mehdi au succès « 30 millions », Salwa Zarhane, Rafik Boubker, Soukaina Darabil et Amal El Atrach.

Cineland au Maroc c’est aussi donner un grand coup de pouce aux marques marocaines pour de la visibilité originale.

Avec le film « Jouj », le placement de produit fait son entrée en douceur… au regard de chaque situation figure une information graphique sur une marque, information qui constitue à la fois l’originalité de la visibilité et l’aspect pédagogique de son contenu.

Cineland, c’est avant tout une équipe de passionnée de production audiovisuelle et de contenu qui ambitionne de faire briller le paysage audiovisuel à travers une production cinématographique et télévisuelle de grande qualité et aux standards internationaux.

« Jouj » est l’idée de Driss & Mehdi, 2 artistes talentueux (Strand-up, comédiens, acteurs, compositeurs…). Ce long métrage est réalisé par Rabii Chajid et scénarisé avec Bouchra Malak.

Synopsis :

Les événements du film tournent autour de Halim et Mounir qui tombent accidentellement sur un cahier magique.

Un cahier à pouvoirs, sur lequel il suffit d’écrire un vœu pour qu’il soit exhaussé, ignorant les pouvoirs de ce livre, un soir Halim, sur un coup de tête et après s’être rejeté par les physionomistes d’une grande boite de la ville, extériorise sa colère en écrivant un vœu sur le cahier « Et si tous les hommes disparaissaient de la terre ».

Le vœu est exaucé et le monde entier est démuni de sa gent masculine sauf de Halim et Mounir.

Nos deux protagonistes ne savaient pas qu’ils allaient vivre les pires moments de leur vie le tout parsemé de situations comiques et décaléess.