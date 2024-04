UB40 s’invite au Jazzablanca : une légende du Reggae au Maroc

Légende du reggae pop, UB40 est un des groupes britanniques les plus influents de tous les temps. Avec plus de 100 millions d’exemplaires vendus et plus de 50 singles classés au sommet des charts britanniques, les membres de UB40 ont séduit des millions de personnes à travers le monde. Leur reggae sans complexes, leur ska des années 60 et leur rocksteady jamaïcain ont marqué l’histoire de la musique pendant plus de quatre décennies.

Le public de Jazzablanca les retrouvera le jeudi 6 juin sur la scène Casa Anfa et reprendra avec eux des tubes intemporels tels que « Kingston Town », « I can’t help falling in love with you », « I’ll be your baby tonight », ou encore l’incontournable « Red red wine ».

Fondé en 1978, UB40 célèbre cette année ses 45 ans d’existence avec un nouvel album et une tournée mondiale. Intitulé « UB45 », l’album verra le jour ce vendredi 19 avril. Il comprend sept nouvelles chansons et sept nouveaux enregistrements de quelques-uns des titres les plus emblématiques du groupe.

Malgré la disparition en 2021 d’un des leader-fondateurs Terence Wilson (alias Astro), le groupe se maintient soudé avec le guitariste/chanteur et co-fondateur, Robin Campbell, Jimmy Brown (batterie), Earl Falconer (basse, chant), Norman Hassan (percussions, trombone, chant), et Martin Meredith (saxophone).





La formation est renforcée depuis 2021 avec Matt Doyle comme chanteur principal, prenant ainsi la relève de Duncan Campbell.