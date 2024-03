Jazzablanca 2024 : James Blunt en tête d’affiche pour une soirée inoubliable

Du 6 au 8 juin, Jazzablanca revient pour sa 17ème édition, promettant trois nouvelles soirées imprégnées de magie et d’émotions. Le festival est heureux d’annoncer la venue de la star britannique James Blunt, qui se produira sur la scène Casa Anfa, le vendredi 7 juin à Anfa Park.

Illuminant chaque année Casablanca de ses notes et ambiances envoûtantes, Jazzablanca illustre l’âme cosmopolite de la ville et demeure un rendez-vous incontournable grâce à l’expérience festivalière unique et immersive qu’il propose à chaque édition.

La programmation offre un véritable festin musical, transcendant les frontières culturelles et invitant chaque année à la découverte. Les festivaliers sont ainsi emportés par une ambiance festive et un line up audacieux, allant du jazz traditionnel aux sons contemporains les plus innovants. La 17ème édition continuera sur la même lignée, et rassemblera un éventail musical éclectique et affiné. Une grande partie de la programmation sera dévoilée, chaque semaine, durant le mois de mars.

Le public de Jazzablanca aura rendez-vous le vendredi 7 juin avec une des têtes d’affiches du festival : la star britannique James Blunt.

Artiste mondialement connu pour ses titres « You’re Beautiful » et « Goodbye My Lover », James Blunt n’était pas vraiment prédisposé à une carrière de chanteur. Dans une famille où on devient militaire de père en fils, la musique n’était pas la priorité.

Après des études dans l’aérospatiale, James Blunt suit dans un premier temps le destin familial, en s’engageant dans l’armée. Il participe même à une mission de paix de l’ONU en Ex-Yougoslavie. Une période difficile durant laquelle il prit conscience de son amour pour la musique. C’est ainsi qu’il quitte l’uniforme en 2002 et élabore son premier album « Back to bedlam » (2004) qui le propulse vers une carrière musicale exceptionnelle.

Avec 7 albums à son actif, des millions d’exemplaires vendus et une multitude de récompenses internationales (Brit Awards, Ivor Novellos, nominations aux Grammys…), James Blunt séduit avec son style folk-pop distinctif, sa voix caractéristique de falsetto et son air d’éternel ado.

« Who we used to be » est le titre de son 7ème opus qui signe son grand retour. La star britannique entame une tournée internationale qui l’amènera à de nombreux festivals en Europe, et aussi à Jazzablanca !