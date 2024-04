Jazzablanca 2024 : le groupe rock islandais KALEO à l’honneur

Avec plus de 4 milliards de streams et 60 récompenses internationales, KALEO incarne l’une des grandes sensations actuelles du rock, du folk et du blues. Originaire d’Islande et portant un nom hawaïen signifiant « le son », le groupe est reconnu pour ses performances électrisantes et la voix envoûtante, empreinte de blues, de son chanteur et guitariste Jökull Júlíusson.

Après un premier album en 2013, KALEO a lancé son second opus « A/B » en 2016, rencontrant un succès planétaire qui l’a propulsé dans une tournée effrénée de trois ans à travers les États-Unis et l’Europe. L’album est certifié platine aux États-Unis, en Australie et en Russie, et triple platine au Canada. Il a également donné naissance au méga-hit « Way Down We Go », présent dans les bandes sonores de séries américaines telles que « Grey’s Anatomy », « This is us » et « Riverdale » ou encore dans les jeux vidéos FIFA 16 et FIFA 23.

Ayant assuré la première partie du concert des Rolling Stones à de nombreuses occasions, KALEO a enflammé les scènes des plus grands festivals tels que Coachella, Lollapalooza et Bonnaroo. Après la sortie de leur troisième album « Surface Sounds », KALEO s’est lancé dans une nouvelle tournée en 2022, parcourant 92 villes de 22 pays et attirant des centaines de milliers de spectateurs.

Le groupe islandais se produira lors de la soirée de clôture le samedi 8 juin sur la scène Casa Anfa.