Maroc Telecom sort l’artillerie lourde pour la 19e édition de son Festival des plages

Le Festival des Plages de Maroc Telecom bat son plein à Tanger, M’Diq et Houceima. La 19ème édition du Festival met en avant un panel d’artistes de différents horizons et styles musicaux, pour le plus grand plaisir des festivaliers qui se comptent par milliers.

Après des concerts aux chiffres records, c’est au tour du groupe Cravata, la chanteuse Karima Gouit, le chanteur Abdou El Ouazzani ou encore Stati d’émerveiller le public de Tanger, le Week-end du 11 aout.

M’Diq accueille, le même week-end Kouz1, Douzy, Daoudia et Moughit. Quant à El Houceima, la scène Maroc Telecom accueille de grands noms, à l’image de Reda Taliani ou encore Fnaïre.