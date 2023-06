Indiana Jones et le cadran de la destinée : Harrison Ford ressort son fouet pour une dernière aventure

Le scénariste et réalisateur James Mangold signe l’ultime chapitre de la saga mettant en scène l’un des plus grands héros du cinéma.

Dans Indiana Jones et le cadran de la destinée, Harrison Ford réendosse pour la dernière fois son costume emblématique d’archéologue à l’esprit affûté pour une aventure palpitante aux quatre coins du globe.

Ce film a été présenté Hors Compétition au Festival de Cannes 2023, avec un vibrant hommage à Harrison Ford.

Synopsis

1969 Après avoir passé plus de dix ans à enseigner au Hunter College de New York, l’estimé docteur Jones, professeur d’archéologie, est sur le point de prendre sa retraite et de couler des jours paisibles.

Tout bascule après la visite surprise de sa filleule Helena Shaw, qui est à la recherche d’un artefact rare que son père a confié à Indy des années auparavant : le fameux cadran d’Archimède, une relique qui aurait le pouvoir de localiser les fissures temporelles. En arnaqueuse accomplie, Helena vole l’objet et quitte précipitamment le pays afin de le vendre au plus offrant. Indy n’a d’autre choix que de se lancer à sa poursuite. Il ressort son fedora et son blouson de cuir pour une dernière virée…

Le grand retour d’Indiana Jones sur grand écran

Indiana Jones et le cadran de la destinée est le cinquième volet de la saga cinématographique à succès Indiana Jones après :

Les Aventuriers De L’arche Perdue (qui avait rapporté 367 millions de dollars dans le monde)

(qui avait rapporté 367 millions de dollars dans le monde) Indiana Jones Le Temple Maudit (333 millions de dollars)

(333 millions de dollars) Indiana Jones La Derniere Croisade (474 millions de dollars)

(474 millions de dollars) Indiana Jones Et Le Royaume Du Crâne De Cristal (787 millions de dollars).

Si les quatre précédents Indiana Jones sont réalisés par Steven Spielberg Indiana Jones Et Le Cadran De La Destinée est mis en scène par James Mangold à qui l’on doit, entre autres, LE MANS 66, LOGAN ainsi que le biopic sur Johnny Cash WALK THE LINE. Steven Spielberg reste toutefois producteur sur ce cinquième volet.

Une partie du tournage au Maroc

Pour rester fidèle à l’esprit des films d’Indiana Jones, la production a visité l’Afrique du Nord, la Sicile et différents sites du Royaume-Uni pour capturer les paysages spectaculaires qui servent de toile de fond à cette nouvelle aventure.

Une partie du film a été tournée au Maroc ; les extérieurs ont été tournés dans la ville de Fès, puis en Sicile, en Écosse et en Angleterre, ainsi que dans les studios de Pinewood, dans la banlieue de Londres pour les scènes intérieures.

Une équipe exceptionnelle

Aux côtés d’Harrison Ford figurent Phœbe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renee Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Oliver Richters, Ethann Isidore et Mads Mikkelsen.

Réalisé par James Mangold, le film est produit par Kathleen Kennedy, Frank Marshall et Simon Emanuel. Steven Spielberg et George Lucas œuvrent quant à eux comme producteurs exécutifs. John Williams, qui a mis en musique chacune des aventures d’Indy en commençant par Les Aventuriers De L’arche Perdue (1981), compose ici la bande-originale.