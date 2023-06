Beth Hart captive le public avec sa voix lors d’une soirée rock au Jazzablanca

La 16e édition de Jazzablanca s’est poursuivie ce vendredi 23 juin à Anfa Park et à la Place des Nations-Unies lors d’une soirée qui a confirmé la forte présence d’un public dynamique, harmonieux et heureux. La soirée a été placée sous le signe de la danse et du partage, portée par des artistes généreux aux vibrations contagieuses, offrant au public une expérience festivalière complète.

La soirée a été assurée sur la Scène 21 à Anfa Park aux côtés du jazzman Ismaïl Sentissi, qui a offert une performance magistrale de son album “Genoma”, pleinement imprégné des couleurs et sonorités marocaines. La soirée s’est poursuivie avec Gyedu-Blay Ambolley, and His Sekondi Band. Pionnier de l’afrojazz et du highlife, Ambolley a offert au public un cocktail musical époustouflant qui met les identités africaines à l’honneur.

Pour la deuxième moitié de la soirée, la scène Casa-Anfa a revêtu sa casquette rock pour accueillir Beth Hart. Inimitable, elle s’est donnée toute entière sur scène à un public qui a su recevoir l’émotion transmise par sa voix vibrante.

Toujours sur la scène Casa-Anfa, le chanteur Aloe Blacc a porté les plus belles valeurs de la musique pour un concert qui a fait danser et chanter en chœur tous les festivaliers.

Pendant ce temps à la Place des Nations-Unies, un public casablancais de tous âges et horizons s’est réuni autour de la Scène BMCI afin de découvrir deux formations marocaines atypiques. Libre d’accès, la Scène BMCI a d’abord accueilli le groupe Khmissa, dont le répertoire a mêlé rock et gnaoua, avant de faire place à Tarwa N-Tiniri, qui a chanté son amour du blues et de la poésie amazighe.