La culture marocaine inspire Aloe Blacc : ses impressions au Jazzablanca (VIDEO)

Aloe Blacc, artiste américain de renommée internationale, a illuminé la scène du Jazzablanca de sa présence captivante. Reconnu pour sa voix soul envoûtante et son talent d’auteur-compositeur, Aloe Blacc a conquis le cœur du public marocain lors de sa performance énergique.

Sa passion pour la musique, sa présence magnétique et sa capacité à transmettre des émotions intenses ont créé une atmosphère électrisante. Avec des hits tels que « Wake Me Up » et « I Need a Dollar », Aloe Blacc a offert une expérience inoubliable, mêlant habilement les genres jazz, soul et blues.

Son charisme sur scène et son interaction avec le public ont fait de sa performance au Jazzablanca un moment magique, laissant une empreinte indélébile dans les cœurs des spectateurs. L’artiste s’est ainsi confié au micro du Site Info sur sa participation au Jazzablanca.

C’est votre première participation au Jazzablanca. Quel est votre ressenti ?

C’est toujours un plaisir d’être sur scène. Entendre des gens chanter vos chansons, danser et avoir un bon moment, c’est quelque chose de spécial. Cela me fait énormément plaisir d’être au Maroc. C’est un très beau pays, les gens savent comment y célébrer la musique.

Vous avez déjà visité le pays auparavant. Quelles sont 3 choses que vous aimez à propos de la culture marocaine ?

Je dirais bien le style, la tapisserie, l’architecture et la cuisine.

Comment se comporterait Aloe Blacc, en tant que spectateur à l’une de ses prestations ?

Je pense que je serai en train de danser. La musique donne envie de bouger.

Vous avez collaboré avec Avicii sur le titre électro « Wake Me Up », dont votre version est plus axée jazz et blues. Que pouvez-vous nous dire en ce sens ?

Avicii m’avait invité à son studio pour qu’on collabore sur cette chanson. Nous l’avons enregistrée au début sur des rythmes de guitare, après quelques jours, il a réussi à réaliser une « dance version », qui a eu un fort succès. Quand j’ai voulu jouer la chanson sur scène, je n’avais évidemment pas le matériel nécessaire, mais j’étais accompagné de mon groupe. C’est là où j’ai eu l’idée de jouer une version plus à mon image, qui me reflète en tant qu’artiste.

Un message pour vos fans marocains ?

Merci beaucoup pour votre soutien, n’hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, et j’espère être de retour très prochainement à Casablanca.

Par Saad Tazi.