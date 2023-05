Le Festival des Industries Culturelles et Créatives Africaines revient pour une 8e édition

La 8e édition du MOCA – Movement Of Creative Africas, le Festival des Industries Culturelles et Créatives (ICC) Africaines et Afro-descendantes se déroule du 18 au 21 mai 2023 à Rabat dans le cadre de la célébration de Rabat, Capitale Africaine de la Culture, organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cette édition se tient sous l’égide du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (MJCC), de la Ville de Rabat, et de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) ; en partenariat avec la Fédération des Industries Culturelles et Créatives de la CGEM, les Fondations Hiba et Al Mada, et avec le soutien de la Fondation Nationale des Musées.

Initié par le Centre des Cultures d’Afrique, le MOCA est une plateforme d’échanges et de rencontres pour les professionnels africains des ICC dans l’objectif de partager leurs problèmes et d’en dégager des stratégies communes pour y trouver des solutions efficaces et durables.

La 8e édition du MOCA va mettre en débat les défis auxquels les ICC africaines sont confrontées, tels que la faiblesse des politiques culturelles nationales, le manque d’infrastructure et d’investissement, le faible accès au financement et aux marchés internationaux, le manque de compétences techniques et les enjeux liés à la propriété intellectuelle et à la concurrence des produits culturels étrangers.