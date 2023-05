Universal Music Morocco & North Africa : Un Hub régional pour la signature et le développement de talents locaux

Universal Music, leader mondial du divertissement musical a annoncé la mise en place d’une nouvelle équipe pour son bureau au Maroc. Il s’agit d’une nouvelle étape qui confirme la volonté et l’engagement de l’entreprise d’étendre sa présence sur le continent.

Universal Music Maroc se positionne comme une plateforme dynamique et innovante dédiée à la découverte, la promotion, et la diffusion de la musique marocaine dans le pays et à l’international.

La filiale sera dirigée par M. Sylvain Mahy, professionnel expérimenté de l’industrie musicale dans la région, qui apporte avec lui une solide expertise et une profonde passion pour la musique locale.

Dans son rôle, Sylvain Mahy sera assisté de Sarah Sarhane en charge des opérations, Badr Kbabra responsable du A&R et Balkyss Ahed à la tête du développement des artistes et des partenariats.

l’équipe est déterminée à apporter son expertise et son dévouement à la promotion des talents marocains et à soutenir leur croissance artistique et professionnelle.

Universal Music Maroc sera basée à Casablanca, la capitale économique du Maroc, et collaborera avec des artistes et des partenaires locaux pour développer et promouvoir la musique marocaine sous toutes ses formes, que ce soit la musique traditionnelle, contemporaine, urbaine ou fusion. La filiale travaillera également en étroite collaboration avec les autres bureaux d’UMG dans le monde pour faciliter la promotion et la distribution des artistes marocains sur la scène internationale

Sylvain Mahy, Directeur général d’Universal Music Maroc, a déclaré : « Je suis honoré et enthousiaste de diriger cette aventure avec Universal Music Maroc. Le Maroc est un pays riche en diversité musicale, avec un héritage culturel profondément enraciné. L’équipe et moi-même sommes déterminés à mettre en avant la richesse de la musique marocaine et à offrir de nouvelles opportunités aux artistes marocains ».

Adam Granite, Président Exécutif Développement Marché, a ajouté : « C’est une période extrêmement encourageante pour la musique et pour les artistes au Maroc et dans la région en général. Les artistes marocains ont toujours eu un sens fort de leur propre créativité, culture et identité et cela renforce notre confiance dans l’avenir de la musique marocaine tant au niveau national qu’à l’étranger.

Patrick Boulos, CEO Universal Music Middle East and North Africa, confirme: “Après plusieurs années de présence au Maroc, notamment avec Universal Music Mobile mais aussi au travers de partenariats avec des sociétés localement implantées (e.g Digital Virgo), et tenant compte de l’importante richesse culturelle du Maroc et de l’Afrique du Nord, le temps était venu pour nous de renforcer notre présence créative afin d’être plus proche des Artistes/communautés Artistiques, et d’apporter un service unique et différenciant pour accélérer la promotion et l’exploitation de ces talents au Maroc, dans le Maghreb ainsi qu’à l’échelle globale.

Universal Music Maroc s’appuiera sur les vastes ressources d’UMG pour offrir aux artistes et aux fans marocains un large éventail de services, notamment la production musicale, la promotion, la distribution, le marketing, et la gestion des droits. La filiale s’efforcera de développer des partenariats stratégiques avec des maisons de disques, des distributeurs, des diffuseurs, des plateformes de streaming, des médias et d’autres acteurs clés de l’industrie musicale pour stimuler la croissance de la musique marocaine sur les marchés nationaux et internationaux

A propos de Universal Music Group.

Universal Music Group (UMG) est le leader mondial de l’industrie musicale et du divertissement, avec une présence dans plus de 60 pays et un catalogue de musique qui englobe tous les genres musicaux, du classique au contemporain, du populaire au traditionnel. UMG est devenu un acteur majeur de l’industrie de la musique, avec des labels emblématiques tels que Universal Music, Capitol Records, Def Jam Recordings, Island Records, et bien d’autres. Avec des artistes mondialement reconnus tels que The Weeknd, Billie Eilish, Lady Gaga, et bien d’autres, UMG est synonyme d’excellence musicale et de succès commercial.

LATEST NEWS

Universal Music Morocco accueille deux nouveaux talents au sein de son actuel « roster »

Véritable pionnier du rap amazighe, Youssef LGoudali, également connu sous le nom de Iguidr est l’une des nouvelles signatures du label. Grâce à sa créativité sans limite, l’artiste aux multiples talents parvient sans peine à moderniser la langue et la culture amazigh, confirmant son potentiel pour devenir l’un des artistes les plus emblématiques de la nouvelle scène rap.

Nous sommes également ravis d’accueillir Kawtar dans la famille Universal Music. Avec sa voix angélique, son timbre et sa sensibilité, Kawtar a déjà attiré de nombreux fans sur les réseaux sociaux. Sa musique puise dans une gamme d’influences, de la soul et du R&B à la musique marocaine traditionnelle, créant un son qui lui est propre et que la jeune artiste a hâte de faire découvrir au public marocain.

Kawtar et Iguidr rejoignent le catalogue existant d’Universal Music Maroc avec des artistes tels que Hamza el Fadly, Rays, Lord Mehdi, 777YM, Smurxa, Kenza Blanka et Ljasos.

Chez Universal Music Maroc, nous nous engageons à soutenir et à développer les talents locaux, et nous offrirons à nos artistes tout le soutien nécessaire pour marquer la scène musicale marocaine et même au-delà.

ARTIST ROSTER

Kawtar : A tout juste 17 ans, Kawtar Oudghiri s’est fait connaître sur les réseaux sociaux grâce à ses reprises, en particulier « La Yalali », dont la vidéo est devenue virale sur Instagram. Encouragée par les commentaires positifs des internautes qui louent son timbre et sa sensibilité, Kawtar commence à créer sa propre musique, mélangeant des sonorités pop et R&B avec des paroles en arabe dialectal marocain. Avec sa voix douce et son talent indéniable, Kawtar est un véritable diamant à l’état brut dont les prochains titres ne manqueront pas de surprendre le public marocain.

Iguidr : Youssef Lgoudali, également connu sous le nom d’Iguidr est un artiste marocain et un pionnier du Rap amazigh dont le nom symbolise des idéaux de liberté, de force et de persévérance.

Grâce à sa créativité visuelle et musicale, le rappeur aux multiples talents parvient avec brio à remettre la culture Amazigh au goût du jour, confirmant son grand potentiel à travers le succès de ses derniers titres et des projets sur lesquels il travaille actuellement.

777YM : Youssef Madoud, plus connu sous le pseudonyme 777YM, est l’un des derniers prodiges de la scène musicale marocaine. Né à Casablanca, ce jeune artiste doté d’une myriade de talents allie avec brio ses statuts de rappeur, chanteur et producteur, en plus de faire preuve d’une créativité débordante. Une compétence validée par le succès de ses derniers titres “Khalini Bouhdi” et “Mood” qui ont cumulé près de 2 millions de vues après leur sortie.

L’artiste aux multiples casquettes travaille actuellement sur de nombreux projets et confirme grâce à son talent, son authenticité et sa persévérance qu’il fera partie des présences les plus remarquées dans l’année à venir.

Hamza El Fadly : Chanteur, auteur-compositeur et acteur, Hamza el Fadly est un artiste touche-à-tout qui multiplie les projets innovants. Ex-candidat du Studio 2M et The Voice Arabia, Hamza a su se démarquer dans l’univers de la pop marocaine grâce à des thématiques sociales et actuelles. Son dernier titre « Daq L’hal » a notamment pour vocation de déstigmatiser la dépression et d’ouvrir le débat sur le suicide, tout en apportant un message d’espoir et de soutien à sa communauté.

En 2018, Hamza a été nominé pour « Meilleur artiste masculin en Afrique du Nord », « Auteur-compositeur de l’année » et « Meilleure vidéo africaine » pour sa reprise de la chanson « Ya Mraya » aux Afrima Awards.

Lord Mehdi : Chanteur, rappeur, beatmaker et ingénieur du son, Lord Mehdi est un jeune artiste à l’identité musicale unique. Mêlant des éléments de pop moderne à des sons gospels, ses derniers titres, dont « Kandor » soulignent sa puissance vocale et la force de son interprétation. Avec un premier album sorti en 2014, l’artiste ne relâche pas ses efforts et continue d’explorer son identité musicale pour proposer un contenu qui ne manquera pas de conquérir ses fans.

Rays : À seulement 22 ans, Hamza Khyar, plus connu sous le nom de Rays, est l’une des dernières pépites du rap marocain. Propulsé sur la scène du street rap, notamment grâce à des collaborations avec Bo9al ou encore 7liwa, le jeune artiste à l’énergie incomparable sur scène connaît une ascension exemplaire depuis ses débuts en 2021. Et pour cause, Rays a décroché le 2ème prix du Tremplin L’Boulevard en 2022 dans la catégorie Rap/Hip-Hop et cumule quelques dizaines de milliers de fans sur ses réseaux sociaux. Une progression qui se poursuit avec la sortie de son dernier titre “Vision”, un morceau reflétant l’originalité et la sphère artistique du jeune rappeur. Il s’apprête également à sortir Glitch, son tout premier album, attendu dans les mois à venir.

Kenza Blanka : Kenza Bensihem, plus connue sous le nom de Kenza Blanka, est une jeune chanteuse/compositrice maroco-britannique. Ex-participante à The Voice UK, la musicienne qui chante depuis son plus jeune âge ne cesse d’expérimenter en mêlant plusieurs langues et genres musicaux, s’inspirant notamment de ses origines amazighes. Son dernier titre « Malika » reflète son identité multiculturelle et s’érige en ode à la femme Africaine. Un message qui n’a pas manqué d’être remarqué par les médias anglais, notamment BBC Radio qui lui a consacré plusieurs passages à l’antenne.

Smurxa : De son vrai nom, Bachir Aabid, Smurxa est à l’image du Maroc, un véritable concentré d’énergie brute et un creuset de rencontres entre cultures. Ses textes inspirés par les plus grands compositeurs de la scène urbaine française racontent les espoirs et les colères, les rêves et réalités communes, mais surtout la soif de réussite pour mieux nous relier et nous relever.

Smurxa naît à Casablanca et grandit dans différents quartiers de la métropole, et c’est dans sa ville de coeur, en 2020 qu’il sort son premier titre “ Maarif ”. Très vite, ce jeune rappeur de 18 ans dont le travail acharné débute dès 2017 enchaîne les titres, notamment “Ca va”, “Talent” et le dernier en date “BB Salina”, qui marque le début de sa collaboration avec Universal Music Morocco & North Africa.

Ljasos : Ljasos, de son vrai nom Yassine Himmi, a débuté sa carrière musicale en 2013 avec la chanson « F**k 3ala Tol ». Il est considéré comme l’un des pionniers de la trap au Maroc, ce qu’il a prouvé notamment après avoir sorti sa mixtape »Rabat D.C », recevant d’excellents retours sur ce projet.

Depuis lors, Ljasos a continué à créer de la musique et a collaboré avec de nombreux artistes marocains de renom. Cette année, il revient en force avec de nouveaux titres, s’appuyant sur son succès précédent et élargissant son public par la même occasion.