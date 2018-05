Mondial 2018: une nouvelle chanson pour soutenir le Maroc (VIDEO)

Le clip de la chanson qui a été tourné en mode « Selfie », a connu la participation de Hayat El Idrissi, Mourad Bouriki, Farid Ghannam, Said Mouskir, Driss Roukhe et d’autres artistes.

Après « Viva Morocco » de Hatim Ammor, c’est au tour de plusieurs artistes marocains de lancer une chanson en soutien à l’équipe nationale intitulée « Here We Go Morocco ».