Superbe but de Hakim Ziyech contre Tottenham (VIDEO)

Le Marocain Hakim Ziyech a marqué le deuxième but de l’Ajax contre Tottenham lors de la demi-finale retour de la Champions League. Le premier but a été marqué sur corner par De Ligt. Et c’est Ziyech qui avait provoqué le corner d’une grosse frappe.

L’Ajax est sur l’autoroute de la finale, il faudrait un miracle pour Tottenham qui a perdu 1-0 à l’aller.

5 – Only Lionel Messi (8) has been directly involved in more goals in the Champions League knockout stages than Hakim Ziyech this season (5 – three goals and two assists). Mercurial. #AJATOT pic.twitter.com/cRkq94hrai

— OptaJoe (@OptaJoe) 8 mai 2019