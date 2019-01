Aéroport de Casablanca: le terminal 1 fait peau neuve (VIDEO)

Le nouveau Terminal 1 de l’aéroport Mohammed V de Casablanca porte la capacité globale de cette plateforme à 14 millions de passagers par an, a affirmé, ce mardi à Casablanca, le directeur général de l’Office national des aéroports (ONDA), Zouhair Mohamed El Aoufir.

Il s’agit d’un projet capital pour le Maroc qui concerne une superficie de 78.000 m², dont 36.000 m² de constructions rénovées et modernisées avec de nouveaux systèmes ultra-modernes et 38.000 m² de bâtiments nouveaux, a souligné El Aoufir dans une déclaration à la presse à l’occasion de l’inauguration par le roi Mohammed VI du terminal 1 de Casablanca et la mise en service de plusieurs infrastructures aéroportuaires de portée nationale, notant que l’ensemble de ces systèmes permettent de rajouter une capacité de 7 millions de passagers pour porter la capacité globale de l’aéroport de Casablanca à 14 millions de passagers.

Ce nouveau terminal répond aux attentes non seulement des passagers qui voyagent à travers Casablanca mais également des passagers africains qui font le transit à l’aéroport de Casablanca et pour cela une nouvelle zone de transit très moderne a été aménagée pour apporter tous les services nécessaires aux passagers en transit, a indiqué El Aoufir.

Aymane A.K avec (MAP)