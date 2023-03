Accusations contre Hakimi: nouveau rebondissement dans l’affaire

Achraf Hakimi a été mis en examen jeudi suite aux accusations de viol dont il fait l’objet.

Contacté par l’AFP, le parquet de Nanterre indique que le Lion de l’Atlas a été entendu par les enquêteurs de la Sûreté territoriale des Hauts-de-Seine. Par la suite, il a été mis en examen par un juge d’instruction et placé sous contrôle judiciaire.

Rappelons que le quotidien « Le Parisien » a rapporté qu’une femme de 23 ans aurait déposé plainte au commissariat de police de Nogent-sur-Marne (Val de Marne), déclarant avoir été victime de viol perpétré par Hakimi.

Fanny Colin, l’avocate du Lion de l’Atlas, s’est confiée au journal, assurant que «son client est innocent des faits reprochés». « Les accusations sont fausses Il est serein et se tient à la disposition de la justice, », a-t-elle indiqué.

Le PSG s’est également exprimé sur cette affaire qui a défrayé la chronique et a tenu à soutenir Achraf Hakimi. « Le club est au soutien du joueur qui a fermement démenti les accusations et fait confiance à la justice. Le PSG est une institution qui promeut le respect sur le terrain et en dehors », a confié une source du club au quotidien parisien.

H.M