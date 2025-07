CAN Féminine: Jorge Vilda s’exprime après la qualification des Lionnes

La discipline tactique, la détermination des joueuses et leur courage ont été les clés de la qualification de la sélection marocaine féminine de football pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2024 aux dépens du Ghana, a indiqué l’entraineur de l’équipe nationale, Jorge Vilda.

« Le rythme rapide des Ghanéennes et leur engagement physique intense ont compliqué la tâche de nos joueuses, qui ont réussi quand même à maitriser la deuxième partie et se créer beaucoup d’occasions de marquer », a-t-il indiqué lors de la conférence de presse tenue à l’issue de la demi-finale remportée par le Maroc face au Ghana par 4 tirs au but à 2 (temps réglementaire et prolongations 1-1), mardi soir au stade olympique de Rabat.

L’entraineur de l’équipe nationale s’est dit « très heureux d’avoir atteint la finale » de la CAN, une qualification « amplement méritée ».

« Nous nous sommes bien préparés au scénario des tirs au but et pensons dès à présent à la finale face au Nigeria », a-t-il ajouté.

La seule source d’inquiétude lors de cette rencontre, a-t-il fait remarquer, a été la blessure de Fatima Tagnaout, notant que la joueuse effectuera des examens approfondis afin de déterminer la gravité de cette lésion.

De son côté, la joueuse de l’équipe nationale, Sakina Ouzraoui, auteur du but de l’égalisation face au Ghana, a reconnu que le match a été difficile, notamment en première période, soulignant que l’équipe a réussi à revenir dans le match.

Selon elle, les joueuses ont commis plusieurs erreurs par rapport aux précédents matches, en raison de la pression et de l’envie de se hisser en finale.

Pour sa part, l’entraineur du Ghana, Kim Bjorkegren, a indiqué que le match a été très disputé, saluant la prestation de ses joueuses.

Après avoir encensé la bonne organisation de la CAN au Maroc, Bjorkegren a indiqué que la fatigue a impacté le rendement de son équipe, qui a également disputé les prolongations en quart de finale.

La finale entre le Maroc et le Nigeria, qui a éliminé l’Afrique du Sud (2-1), aura lieu samedi prochain (21h00) au stade olympique de Rabat. Le match pour la troisième place entre l’Afrique du Sud et le Ghana sera disputé la veille.

SL.