Wydad : Omar Al Somah opérationnel pour affronter la Juventus

Le Wydad Athletic Club (WAC) se prépare pour son prochain match de la Coupe du Monde des Clubs aux États-Unis, face à la Juventus, comptant pour la deuxième journée du groupe G.

Selon une source relayée par Le Site Info, des détails ont été révélés concernant les premières impressions laissées par Omar Al-Somah lors de sa première séance d’entraînement avec le Wydad.

La source proche du club a affirmé que le coach Benhachem s’est montré rassuré après avoir constaté la bonne condition physique d’Al-Somah, alors qu’il redoutait que le joueur ne soit pas prêt en raison d’une préparation tardive.

Lors de cette séance, l’entraîneur a pu évaluer la forme physique et technique de l’attaquant syrien, et il en ressort qu’Al-Somah est apte et n’aura besoin que de peu de temps pour renforcer l’équipe face à la Juventus.

Pour rappel, Al-Somah n’a pas pu participer à la rencontre contre Manchester City en raison d’un retard dans l’obtention de son visa d’entrée aux États-Unis. Celui-ci a finalement été délivré, lui permettant de rejoindre le groupe.