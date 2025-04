Walid Regragui : « Notre priorité est de gagner la CAN »

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc adopte une approche sincère envers les joueurs binationaux, en leur proposant d’adhérer à un projet national de cœur et de conviction, a affirmé le sélectionneur national, Walid Regragui.

« Notre démarche est d’échanger avec les joueurs, leur exposer notre projet et de leur transmettre l’amour de la patrie, en respectant pleinement leur décision », a assuré le coach de l’équipe nationale A dans une interview accordée au quotidien sportif « espagnol AS ».

Walid Regragui a dit comprendre parfaitement le dilemme vécu par les jeunes joueurs ayant grandi dans d’autres pays, relevant que « ceux qui ont une double culture savent très bien que ce choix est complexe et qu’il faut le respecter, quel qu’il soit ».

Le sélectionneur national a tenu à saluer à ce propos les choix de joueurs tels que Brahim Diaz, Bilal El Khannous et Achraf Hakimi, qui ont opté pour le Maroc et contribué au rayonnement de l’équipe nationale et du projet sportif du Royaume.

La stratégie de détection des jeunes talents évoluant en Europe repose sur un travail d’anticipation et de proximité, a-t-il fait savoir, ajoutant que « le critère essentiel n’est pas seulement leur origine, mais leur véritable engagement envers notre projet national ».

Il n’a pas manqué également de mettre en avant la dynamique actuelle du football marocain et les progrès notables réalisés, citant notamment le développement des infrastructures de niveau international, l’organisation de la Coupe du Monde 2030, et le classement du Maroc parmi les meilleures sélections du monde.

Concernant la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, prévue en fin d’année, Walid Regragui a indiqué que la conquête du titre continental constitue désormais une priorité.

« Le Maroc est un grand pays de football dont l’équipe nationale rassemble toute la nation. Il n’est pas acceptable que nous ne comptions qu’une seule Coupe d’Afrique. Notre objectif est le sacre continental », a-t-il soutenu.

S.L.