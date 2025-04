CAN U17: Ahmed Mouhoub rend visite à Ahmed Faras après le sacre (PHOTOS)

Après le sacre des Lionceaux de l’Atlas à la CAN U17 qui a eu lieu au Maroc, Ahmed Mouhoub, l’un des forgerons de ce succès, a rendu visite, à Mohammedia, à Ahmed Faras.

Sur son compte Instagram, le jeune milieu, qui évolue dans les rangs du FUS, a posté des photos en compagnie de la légende du football marocain.

Sur la Toile, l’initiative d’Ahmed Mouhoud n’a pas manqué de faire réagir les internautes qui ont loué ce geste, souhaitant par la même occasion un prompt rétablissement à Ahmed Faras.

Rappelons que la sélection marocaine de football (U17) avait remporté la 15è édition de la CAN, en battant en finale son homologue malienne aux tirs au but (4-2, temps réglementaire 0-0), samedi au Stade El Bachir de Mohammedia.

Portés par un large public totalement acquis à leur cause, les joueurs de l’équipe nationale ont fait preuve de résilience et de détermination pour décrocher un sacre amplement mérité, au terme d’une finale où les deux protagonistes ont entretenu le suspense jusqu’à la séance fatidique des tirs au but qui a souri finalement aux poulains de Nabil Baha.

Vice-champions lors de la précédente édition de la CAN U17, les Lionceaux de l’Atlas ont franchi un nouveau cap en s’adjugeant le titre, signant ainsi un exploit remarquable pour le ballon rond national.

Grâce à ses pépites qui ont volé la vedette depuis le début de la compétition à l’instar de Ilies Belmokhtar, Abdellah Ouazane, Ziyad Baha, Moncef Zekri, ou encore le gardien Chouaib Bellaarouch, héroïque à nouveau en finale avec plusieurs parades décisives et deux tirs au but stoppés, l’équipe nationale U17 a enchanté le public et les observateurs, confirmant encore une fois le rayonnement du football national.

H.M.