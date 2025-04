Coupe de la CAF : Berkane cherche un 3è sacre continental

Par LeSiteinfo avec MAP

La Renaissance sportive de Berkane, double championne de la Coupe de la Confédération africaine de football, poursuit à pas sûrs sa quête d’un 3-ème sacre continental.

Si bel et bien existe-t-il une formation qui incarne la maîtrise de cette compétition ces dernières saisons, il s’agit bien évidemment de la RSB. Champions en 2020 et 2022, les Oranges sont devenus une référence en matière de gestion des temps forts, de solidité tactique et d’efficacité dans les matchs couperets.

Dimanche au Stade municipal de Berkane, les hommes de Mouine Chaabani, toujours invaincus dans la compétition, tenteront de plier la demi-finale dès la manche aller à domicile face au CS Constantine, avant de faire le déplacement chez les Algériens le dimanche 27 avril pour le match retour.

Dans la continuité des éditions précédentes de la Coupe de la CAF, cette édition 2024/25 ne déroge pas à la règle pour les Berkanis qui avancent à leur rythme, sûrs et toujours dans le bon tempo.

Galvanisés par le titre du championnat du Maroc qu’ils ont remporté des journées avant la fin de la saison en cours, les représentants de l’Oriental aspirent à poursuivre leur dynamique victorieuse.

Avant cette demi-finale, ils affichent des statistiques impressionnantes dès la phase de poules.

Les Oranges avaient terminé en première place du groupe B, totalisant 16 points avec cinq victoires et seulement un nul.

Imbattue, la RSB est la seule équipe dans les quatre groupes de cette édition à terminer la phase de poules avec un tel total de points.

En quarts de finale, les Berkanis ont confirmé leur forme olympique de cette saison. Ils ont pris le dessus sur les Ivoiriens de l’ASEC Mimosas à l’aller comme au retour.