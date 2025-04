CAN U17: la Tunisie et le Sénégal qualifiés pour les quarts

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Sénégal et la Tunisie se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations des moins 17 ans de football (CAN U17), en battant respectivement la Somalie et la Gambie, lors de la troisième et dernière journée du groupe C.

Au stade El Abdi à El Jadida, le Sénégal s’est imposé face à la Somalie par 2 buts à 0, signés Ibrahima Sory (29e, s.p) et El Hadji Ibrahima.

La Tunisie a décroché son billet pour la prochaine phase en battant la Gambie par 2 buts à 1 au stade municipal de Berrechid.

Les buts de la Tunisie ont été l’œuvre de Yessine Ben Mahmoud (42e) et Anisse Saidi (57e, s.p), tandis que Bisenty Mendy a inscrit pour la Gambie (46e).

Le Sénégal et la Tunisie ont assuré, par la même occasion, leur qualification au prochain Mondial qui se tiendra au Qatar.

A l’issue de cette journée, la Tunisie occupe la première place du groupe C avec 7 points et un goal average avantageux, devant le Sénégal (7 pts), la Gambie (3 pts) et la Somalie (0 pt).

Douze équipes réparties en quatre groupes se disputent le titre de cette compétition qui sert également de tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, prévue plus tard dans l’année au Qatar.

Les deux premières équipes de chaque groupe obtiendront leur qualification pour les quarts de finale ainsi que pour le Mondial, alors que les deux dernières places qualificatives seront attribuées à l’issue de matches de barrage entre les équipes ayant terminé troisièmes de leur groupe.

S.L.