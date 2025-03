Ce qu’a dit Walid Regragui après la victoire face au Niger

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur national, Walid Regragui, a affirmé, vendredi à Oujda, que le match contre le Niger permettra à l’équipe nationale de tirer de bons enseignements pour la suite de son parcours, que ce soit en Coupe d’Afrique des nations ou en éliminatoires du Mondial-2026.

« Le but du Niger a été une bonne piqûre de rappel de ce qui nous attend et nous a permis de se ressaisir avec une bonne demi-heure en fin du match et un bon état d’esprit des joueurs », a indiqué Regragui, lors de la conférence de presse d’après match, remporté 2-1 contre le Niger pour le compte de la 5è journée du groupe E des éliminatoires africaines du Mondial-2026.

« C’est une victoire méritée », a-t-il souligné, se félicitant que les changements effectués ont donné leurs fruits.

« On a encore du chemin avant la CAN et il y a des statuts qui peuvent être bousculés au sein de l’effectif, car quand il y a des satisfactions on peut avoir plus d’options de changement », a relevé Regragui, estimant avoir « beaucoup de cartes à jouer au niveau du banc ».

« Le chemin vers la CAN passe par ce genre de matchs qui nous permettent d’évoluer beaucoup plus », a noté le sélectionneur national.

« Je savais qu’on n’allait pas avoir un match facile parce que toutes les équipes souhaitent gagner contre nous », a-t-il ajouté.

Pour lui, le scénario du match contre le Niger est bénéfique car « il nous permettra d’apprendre et de mieux se préparer aux prochaines échéances ».

Le sélectionneur du Niger, le Marocain Badou Zaki a de son côté souligné que la fraîcheur physique a manqué à son équipe lors de cette rencontre.

« Nous avons joué contre la meilleure équipe en Afrique, mais je regrette que les efforts de mes joueurs n’aient pas payé. Si on avait la fraîcheur physique requise, je pense qu’on pouvait faire un autre résultat », a-t-il expliqué, notant que « nous avons prouvé que nous avons aussi une équipe compétitive qui peut concourir au haut niveau ».

Il a ajouté que ce match demeure positif pour son équipe qui a côtoyé une formation talentueuse, capable de changer le cours d’un match à n’importe quel moment.

Grâce à sa victoire contre le Niger, la quatrième en autant de rencontres, l’équipe nationale consolide sa place en tête du groupe E avec 12 points, devant le Niger et la Tanzanie, deuxièmes avec six points chacun. La Zambie occupe la 4è place avec 3 points.

Lors de la prochaine journée, programmée mardi prochain, le Maroc affrontera la Tanzanie à Oujda (21h30).