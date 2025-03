Billetterie du match Niger-Maroc: les supporters se plaignent (VIDEO)

La billetterie du match Niger-Maroc, en marge des éliminatoires du Mondial 2026, connait une forte affluence de la part des supporters marocains.

Au micro de Le Site info, plusieurs Oujdis ont exprimé leur bonheur d’accueillir cette rencontre, assurant que le match permettra de promouvoir le tourisme dans la région de l’Oriental. Ils ont toutefois déploré la mauvaise organisation constatée au niveau des points de vente des tickets du match.

«On a souffert pour se procurer nos tickets, avec, en plus, Ramadan et la hausse des températures. Il aurait été préférable d’ajouter de nouveaux points de ventre pour éviter les files d’attente», a indiqué un supporter.

Un autre a appelé les autorités à intervenir pour faciliter l’opération de retrait des tickets, ce qui encouragera les Oujdis, selon lui, à se rendre au stade et à encourager les Lions.

A noter que dès l’ouverture de la vente, une grande demande a été enregistrée, témoignant de l’engagement des fans marocains envers la sélection nationale. a vente des billets a débuté lundi. La Fédération Royale Marocaine de Football a annoncé que l’achat des billets a été lancé via la plateforme en ligne « We Book », rappelant que l’équipe du Niger sera l’hôte de cette rencontre.

Les prix des billets ont été fixés comme suit : 50 dirhams pour la première catégorie (gradins découverts nord et sud), 100 dirhams pour la deuxième catégorie et 200 dirhams pour les gradins couverts (Premium).

Le comité d’organisation du match a précisé que le billet, reçu via l’application, permettra à son détenteur d’accéder directement au stade. Il sera également possible de le retirer à partir de ce mardi dans les villes d’Oujda et de Berkane.

À Oujda, plusieurs points de retrait ont été mis en place : le stade municipal, le stade de rugby, la salle couverte du 16 août et la salle Moulay El Hassan. À Berkane, un seul point de retrait est prévu, au stade municipal. Les guichets seront ouverts de 10h30 à 17h.

