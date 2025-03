Niger-Maroc: Badou Zaki dévoile sa liste

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur de l’équipe du Niger de football, Badou Zaki a dévoilé la liste des 25 joueurs convoqués pour le match contre le Maroc, prévu le 21 mars au stade d’Honneur à Oujda, pour le compte des éliminatoires africaines de la Coupe du monde 2026.

Ces joueurs vont défendre également les couleurs du Niger lors d’une seconde rencontre face à l’île de Bonaire en match amical prévu le 25 mars à Casablanca, précise le technicien marocain lors d’une conférence de presse tenue jeudi au siège de la Fédération Nigérienne de football.

Cette liste est composée de 3 gardiens de but à savoir Mahamadou Tanja (AS FAN/Niger), Habiboulaye Heinikoye ( USGN/Niger) et Babari yahaya (AS GNN/Niger), de 9 défenseurs dont Mohamed Abdramane , Abdoul Nasser Garba (ASGNN), Abdoul Jalil, Rahim Alhassan, Omar sako, Abdoulaye Katakore, Aboubacar camar, Adamou Gora et David Labne.

Elle comporte également 5 milieux de terrain Youssouf Oumarou (Stade Tunisien ), Moussa kassa (USGN), Moussa Hassan , Mohamed Ali (Maccabi Haifa), Moumouni dramkoum (Mesaimeer SC/Qatar), Ousseini Soumaila et Abdoul Madjid

Quant aux attaquants, ils sont au nombre de 6 dont Zakari Ibrahim, Moustapha kairou, Daniel sosah, Djibrilla Issa, Chamsoudine et Djibrilla Goumey (AL Karkh/Irak.

Pour ces éliminatoires de la Coupe du monde de football 2026, le Niger partage le groupe E avec le Maroc, la Zambie, le Congo, Tanzanie, et l’Erythrée.

