Ayyoub Bouadi, défense des Lions, qualification au Mondial 2026… Walid Regragui fait le point

Le sélectionneur national, Walid Regragui, a affirmé, vendredi à Salé, que l’objectif de la sélection marocaine de football, qui affrontera le Niger et la Tanzanie, respectivement les 21 et 25 mars, est de se qualifier le plus rapidement possible à la Coupe du Monde 2026.

« Nous avons la chance d’évoluer à domicile lors de ces deux matches qui ne seront pourtant pas faciles. Nos adversaires chercheront à nous causer certes des problèmes, mais nous y sommes bien préparés », a indiqué Regragui, lors d’une conférence de presse au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora (banlieue de Salé).

Le coup d’envoi de ces deux rencontres comptant pour les 5è et 6è journées (groupe E) des éliminatoires du Mondial est prévu à 21h30 au stade d’honneur d’Oujda. « La marge de progression de l’équipe va crescendo. On a encore dix jours pour évoluer. L’essentiel reste la victoire », a-t-il poursuivi.

Selon Walid Regragui, l’équipe nationale est « chanceuse d’avoir des binationaux qui optent pour le Maroc, beaucoup plus tôt qu’avant », assurant que les dossiers de ces joueurs sélectionnables sont pris en main par lui-même et par le président de la Fédération royale marocaine de football.

Dans ce sens, il a fait observer que le jeune milieu de terrain de Lille, Ayyoub Bouadi (17 ans) fait partie des futurs grands joueurs du football mondial. « On sera heureux s’il opte pour le Maroc », a-t-il dit. Idem pour le joueur du RC Lens, Neil El Aynaoui, pour qui la porte est toujours ouverte, selon Regragui. « J’ai besoin de joueurs 100% investis et qui veulent gagner leur place », a-t-il insisté.

En ce qui concerne l’attaquant de l’Athletic Bilbao, Maroan Sanadi, Regragui a indiqué qu’il figurait dans la présélection. « Il est novice en Liga, mais il doit performer et marquer des buts. La place d’attaquant est chère en équipe nationale », a-t-il mentionné. « Il y a beaucoup de concurrence et de choix. Cette nouvelle situation nous oblige à éliminer certains bons joueurs », a-t-il regretté, faisant observer que les nouveaux joueurs convoqués sont sélectionnés sur la base de leur performance et de leur aptitude à intégrer le groupe.

Revenant sur la charnière centrale de la défense marocaine, Regragui a assuré que la sélection nationale n’a pas de problème urgent au niveau de ce poste. « On ne peut pas inventer des postes à des joueurs qui n’y évoluent pas. On a des défenseurs centraux de métier. On cherche toujours la meilleure paire centrale », a-t-il ajouté.

Pour le cas de Hakim Ziyech, analyse Regragui, il s’agit d’ »un joueur qui a beaucoup donné à l’équipe nationale. C’est un joueur de talent. On espère le voir au top de sa forme ».

Par ailleurs, Walid Regragui n’a pas tari d’éloges à l’égard du sélectionneur du Niger, Badou Zaki. « C’est un grand monsieur et une légende du football marocain qui a énormément donné au ballon rond national », a-t-il dit, relevant que c’est « une fierté de voir deux entraineurs marocains jouer un match de qualification pour le Mondial ». Pour le poste de gardien de but, Regragui a assuré que l’équipe nationale dispose de deux grands gardiens, en l’occurrence Yassine Bounou et Munir Mohamedi.

« Dans l’histoire de l’équipe nationale, on n’a eu jamais deux aussi grands gardiens. Ils vivent cette concurrence comme deux grands champions. Mais Yassine est le choix N.1 depuis mon arrivée en équipe nationale. Mounir est le deuxième N.1 qui mérite lui aussi sa place », a-t-il soutenu.

Lors des précédentes journées des éliminatoires du Mondial-2026, les Lions de l’Atlas avaient battu la Tanzanie (2-0), la Zambie (2-1) et le Congo (6-0).

Le Maroc est actuellement en tête de son groupe avec 9 points, devançant le Niger et la Tanzanie, qui occupent la 2è place, ex-aequo, avec 6 points. La Zambie est quatrième avec 4 points à son compteur.

S.L.