Mondial 2030: des commissions communes seront mises en place

Par LeSiteinfo avec MAP

Des commissions communes seront mises en place afin d’unifier les efforts des trois pays organisateurs de la Coupe du Monde 2030 de football, à savoir le Maroc, l’Espagne et le Portugal, a annoncé mardi la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

La création de ces commissions a été convenue lors d’une réunion entre le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa et le président de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), Rafael Louzán, au siège de la FRMF à Salé, précise la Fédération dans un communiqué publié sur son site web.

“Les deux parties ont convenu de former des commissions communes afin d’unifier les efforts des trois pays – le Maroc, l’Espagne et le Portugal – à travers des réunions qui se tiendront dans les prochains jours, en alternance dans les nations organisatrices de la Coupe du Monde 2030″, indique la FRMF.

A cette occasion, Lekjaa a souligné l’importance de la visite effectuée par le président de la RFEF au Maroc après son élection récente à la tête de l’institution espagnole, afin de faire le point sur les préparatifs de l’organisation conjointe de la Coupe du Monde 2030 entre le Maroc, l’Espagne et le Portugal.

Le responsable a mis en avant les liens historiques et culturels qui unissent le Maroc et l’Espagne et a insisté sur la nécessité d’accélérer la mise en place de commissions conjointes entre les trois pays hôtes du Mondial 2030, afin de garantir une organisation réussie, après le franc succès du dossier de candidature.

Il a, par ailleurs, insisté sur l’importance de renforcer la coopération entre le Maroc et l’Espagne dans tous les domaines du football, à l’image des relations solides qui lient les deux royaumes dans d’autres secteurs.

De son côté, Louzán a fait part de son admiration pour les avancées du Maroc, notamment en matière de développement du football à tous les niveaux, en particulier en ce qui concerne les infrastructures.

Il a souligné que ces progrès ouvrent la voie à une coopération bilatérale fructueuse, à la hauteur des attentes des supporters et des responsables des deux pays pour les cinq prochaines années, qui verront également des célébrations spéciales autour des réalisations du football espagnol au cours de ce siècle.

Le président de la RFEF a également rejoint la vision de Lekjaa concernant la nécessité de créer des commissions conjointes pour accélérer la mise en œuvre des futurs projets avant 2030.

S.L.