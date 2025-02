Achraf Hakimi aurait décliné une offre du Real Madrid

Achraf Hakim aurait refusé, récemment, de rejoindre le Real Madrid. Selon le site OneFootball, le club a officiellement pris contact avec Lion de l’Atlas et lui a proposé de revenir pour succéder à Dani Carvajal, victime d’une grave blessure aux ligaments croisés.

Cependant, Achraf Hakimi a rapidement décliné la proposition, réaffirmant sa volonté de prolonger son contrat avec le PSG.

Rappelons que le défenseur a prolongé son contrat avec le PSG… jusqu’en juin 2029 ! Le Lion de l’Atlas, qui signe des prestations exceptionnelles à Paris, n’a pas manqué d’exprimer son bonheur de poursuivre l’aventure avec son club.

«Je suis très heureux de poursuivre mon parcours avec le Paris Saint-Germain. Je tiens à remercier le Président, le Directeur sportif ainsi que le coach, qui ont rendu cela possible. Ce club et ses supporters ont vraiment quelque chose de spécial. Ici j’ai d’un cadre idéal pour travailler et m’épanouir sur le terrain. C’est un honneur de représenter ce grand club et j’ai hâte de continuer à contribuer à son histoire», s’est réjoui Hakimi.

H.M.