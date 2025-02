Piscine du complexe Mohammed V: les frais d’inscription grimpent !

Les frais d’inscription à la piscine du complexe Mohammed V à Casablanca ont enregistré une hausse importante, ce qui a provoqué la colère des parents.

Les tarifs annuels sont en effet passés de 1200 à 3000 dirhams pour les enfants de 5 à 12 ans, et à 3500 dirhams pour ceux de 12 à 18 ans. Pour un abonnement semestriel, les prix ont grimpé de 700 à 2 100 dirhams pour les plus jeunes et à 2 350 dirhams pour les adolescents.

Ces augmentations concernent également la gymnastique et le tennis, dont les tarifs sont passés de 1 200 à 2 900 dirhams. Pourtant, les terrains de tennis subissent actuellement des travaux de rénovation et sont donc inaccessibles.

Les nouveaux tarifs ont été affichés à l’entrée du complexe sans fournir d’explications, alors qu’aucune rénovation n’a été effectuée au niveau des piscines pour justifier cette augmentation jugée excessive par de nombreux parents.

Contactés par le Site info, la commune de Casablanca et la Société Nationale de Réalisation et de Gestion des Installations Sportives (Sonarges) ont refusé de s’exprimer sur cette hausse.

H.M.