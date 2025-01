Le ballon officiel du Mondialito 2025 dévoilé

La FIFA a dévoilé le ballon officiel de la Coupe du Monde des Clubs 2025, qui se déroulera l’été prochain aux États-Unis, avec la participation du Wydad Casablanca.

La FIFA a annoncé avoir désigné la société Adidas comme fournisseur officiel de la compétition, et c’est cette même société qui a conçu le ballon officiel de l’événement, qui rend hommage au pays hôte.

Le design du ballon présente des éléments distinctifs et des logos liés à l’héritage des États-Unis. Il arbore une base nacrée avec des décorations dentelées, incluant des étoiles et des bandes rouges, blanches et bleues, en référence au drapeau américain.

Selon le communiqué de la FIFA, ce ballon a été conçu pour offrir des niveaux de précision supérieurs pendant le jeu grâce à l’utilisation de 20 pièces stratégiquement disposées et cachées dans des rainures à la surface du ballon.

Sous la couche extérieure, la performance est améliorée par la technologie CTR-CORE, qui permet de maintenir la précision et la cohésion du ballon en assurant sa forme et la quantité d’air à l’intérieur, ce qui permet une meilleure vitesse et précision pendant le jeu.

Adidas fournira également les tenues officielles pour les arbitres, les bénévoles et les employés de la FIFA travaillant lors du tournoi.

Il convient de noter que la Coupe du Monde des Clubs débutera le 13 juin prochain avec la participation de 32 équipes, dont le Wydad, qui affrontera Manchester City, la Juventus et Al-Ain.