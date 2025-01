Hakim Ziyech à Al Duhail : c’est fait ! (PHOTO)

C’est officiel. Hakim Ziyech a rejoint les rangs d’Al Duhail après avoir quitté Galatasaray d’un commun accord.

Sur son compte X, le club a partagé une vidéo mettant en avant les succès de l’international marocain avec ses anciens clubs. «Le Lion marocain Hakim Ziyech est Dahlaoui», a-t-on écrit en légende.

Pour rappel, alors que Hakim Ziyech était à un pas de signer pour Al Nasr, l’international marocain a finalement opté pour le Qatar.

Le journal émirati « Al-Bayan » avait annoncé mardi que Ziyech s’était mis d’accord avec les dirigeants d’Al-Nasr sur tous les détails du contrat et qu’il devait arriver à Dubaï dans les heures suivantes. Cependant, Al-Duhail a fait une offre plus intéressante, changeant ainsi la destination de l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam et de Chelsea.

L’entraîneur néerlandais Alfred Schreuder, actuellement à la tête d’Al-Nasr, a tenté de convaincre Ziyech de rejoindre son équipe, s’appuyant sur leur collaboration passée au FC Twente lors de la saison 2014-2015. Mais, à la dernière minute, la destination du joueur a basculé des Émirats arabes unis vers le Qatar.

H.M.