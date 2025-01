CAN 2025: le point sur les groupes

Par LeSiteinfo avec MAP

Le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025), effectué lundi soir au Théâtre Mohammed V de Rabat, a fait ressortir des poules équilibrées, offrant des affiches chocs entre des grosses cylindrées du Continent.

Dans le groupe A, le Maroc, pays hôte de cette édition, semble avoir la voie dégagée vers les 8-èmes de finale. Cependant, le parcours du Mali, des Comores et de la Zambie demeure exponentiellement progressif lors des dernières éditions.

Le sacre de la Zambie en 2012 témoigne, à bien des égards et si besoin est, de la capacité de ces équipes de s’extirper du lot et d’honorer jusqu’au bout leur statut d' »outsider ».

En effet, le Mali avait signé une performance remarquable lors de la CAN-2023 en Côté d’Ivoire, en terminant premier de son groupe devant de grosses pointures, se hissant jusqu’aux quarts de finale, avant d’être éliminé par le pays hôte et vainqueur de l’édition.

En revanche, trois des quatre dernières confrontations entre le Maroc et la Mali ont tourné en faveur des Lions de l’Atlas, à l’image de la victoire écrasante (6-0) pour le compte des éliminatoire du Mondial-2018.

Classé au 14-ème rang mondial, le Maroc devra quand même entamer la compétition, le 21 décembre, par une victoire contre les redoutables « Cœlacanthe » des Comores (103è) pour faire le plein de confiance et progresser, crescendo, vers le tour suivant.

Dans le groupe F, un choc opposera les Eléphants de la Côte d’Ivoire aux Lions indomptables du Cameroun. Les deux sélections se retrouveront encore après la CAN-2015 où les Ivoiriens ont été sacrés à Malabo.

Si les Ivoiriens sont les tenants du titre, remporté à Abidjan en février 2024, leur troisième, les Camerounais, eux, ont déjà soulevé cinq fois le trophée, la toute première fois à Abidjan en 1984 avec Roger Milla.

Les hommes d’Emerse Faé seront, ainsi, appelés à être au top de leur forme pour l’emporter face aux Lions indomptables qui voudront certainement honorer leur qualificatif et prendre leur revanche.

De son côté, l’Egypte qui détient le record de victoires de la CAN (7) a été versée dans un groupe relevé qui l’opposera à l’Afrique du Sud, 3è de la précédente édition, l’Angola, quart de finaliste et invaincu en qualifications, et le Zimbabwe.

Les coéquipiers de Mohammed Salah, habitués aux tours avancés, mais qui n’ont pas soulevé le Trophée depuis 2010 avec leur génération d’or, tenteront de sortir de ce groupe sans surprises amères.

Finaliste de la dernière édition contre la Côte d’ivoire (2-1), le Nigeria va croiser le fer avec la Tunisie et deux outsiders, l’Ouganda et la Tanzanie, qui doivent co-organiser avec le Kenya la prochaine édition du CHAN.

Nigeria-Tunisie, Sénégal-RD Congo… sont, entre autres, de belles affiches dévoilées par quatre légendes du foot africain ayant procédé au tirage au sort: Mustapha Hadji, Serge Aurier, Aliou Cissé et Joseph Yobo.

S.L.