Motsepe: « Le Maroc occupe une place particulière dans mon cœur »

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a affirmé que le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025 sera « excitant », ajoutant que cette 35è édition sera la plus réussie et passionnante dans l’histoire de la compétition.

« Le tirage au sort de la CAN-2025, qui sera effectué lundi soir à Rabat, sera excitant. Tout le monde s’attend à connaitre les adversaires du pays hôte », s’est réjoui le président de la CAF, à son arrivée dimanche soir à l’aéroport Rabat-Salé pour assister à la cérémonie du tirage au sort de la phase finale de la CAN.

« Pour moi, c’est toujours très spécial de revenir au Maroc, un pays qui occupe une place particulière dans mon cœur », a-t-il dit, adressant à cet égard ses remerciements au roi Mohammed VI pour Son soutien au développement du football en Afrique. « Nous apprécions hautement les efforts consentis par le Souverain dans ce sens ».

Il a tenu à féliciter également le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa pour « le travail remarquable qu’il accomplit en vue de développer le football, pour le bien du peuple marocain et des populations africaines ».

« Quand les pays africains, à l’image du Royaume, s’illustrent, toute l’Afrique en est fière », s’est-il félicité, estimant que l’on ne peut pas trouver un meilleur endroit pour organiser ce tournoi autre que le Maroc.

Par ailleurs, Motsepe a affirmé qu’en 2030, la Coupe du monde reviendra en Afrique pour la deuxième fois dans l’histoire de cette compétition planétaire, relevant que la tenue de compétitions de ce calibre dans le continent contribue au développement du football africain. « Le Maroc nous a montré la voie au Qatar en 2022, en se hissant en demi-finale », a-t-il ajouté, considérant, à cet égard, que les équipes africaines qui disputeront le Mondial 2026 vont sûrement s’illustrer.

« Le Maroc est entré dans l’histoire. L’Afrique aussi est entrée dans l’histoire », a-t-il martelé, faisant part de sa conviction qu’une nation africaine finira par remporter la Coupe du Monde de football.

Le tirage au sort de la CAN-2025 aura lieu lundi soir (19h00) au théâtre national Mohammed V de Rabat.

S.L.