CAN 2025: où et quand voir le tirage au sort ?

Les yeux du monde entier seront braqués ce soir (19h00) sur le théâtre national Mohammed V de Rabat, qui abritera la cérémonie du tirage au sort de la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football Maroc-2025.

Les 24 sélections qualifiées connaitront ainsi leurs adversaires du premier tour ainsi que le calendrier du tournoi. Le 21 décembre 2025 marquera le coup d’envoi de la CAN 2025, tandis que la finale aura lieu le 18 janvier 2026.

Les 24 équipes seront réparties en six groupes de quatre. À l’issue de la phase de groupes, les deux meilleures équipes de chaque poule ainsi que les quatre meilleurs troisièmes accéderont aux huitièmes de finale. La cérémonie, qui sera regardée par les téléspectateurs dans plus de 90 pays, répartis en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, sera rehaussée par la présence de plusieurs légendes du football africain, telles que l’Egyptien Essam El Hadary, le Camerounais Patrick Mboma, le Tunisien Aymen Mathlouthi et l’Ivoirien Gervinho.

« La CAF promet une soirée unique et pleine d’émotions, où le sport et la culture s’entrelaceront pour offrir un spectacle grandiose », a indiqué l’instance dirigeante du ballon rond africain, poursuivant que « cette célébration reflétera la singularité de la culture marocaine et l’excellence de l’organisation de cette 35e édition de la Coupe d’Afrique des Nations ».

Après une première édition organisée dans le Royaume en 1988 avec la participation de huit nations, voilà que le Maroc abritera la grand-messe du football africain pour la deuxième fois, cette fois-ci avec 24 sélections en lice.

Le Maroc a été choisi comme pays hôte le 27 septembre 2023. Dès lors, différents chantiers ont été lancés, notamment en ce qui concerne la rénovation des stades qui abriteront le tournoi, afin de faire de l’édition 2025 le tournoi le plus réussi dans l’histoire de la CAN, deuxième plus vieille compétition continentale après la Copa America. En effet, les travaux de reconstruction ont concerné les stades Mohammed V à Casablanca, le complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat, rénové de fond en comble, les Grands stades de Tanger, Agadir et Marrakech en plus du complexe sportif de Fès.

Ces dernières années, le Maroc s’est démarqué comme étant la terre d’accueil des grandes manifestations sportives continentales et internationales. En effet, le Royaume a abrité le Championnat d’Afrique des joueurs locaux (CHAN-2018), la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2022 et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2023.

« Le Maroc a prouvé sa capacité à gérer des événements d’envergure. Cette expertise, associée à une passion indéfectible pour le football et à des infrastructures modernes, annonce une édition de la CAN qui pourrait devenir l’une des plus mémorables de l’histoire », s’est félicitée la CAN à ce propos.

Après l’épopée des Lions de l’Atlas à la Coupe du monde 2022 au Qatar, où ils ont terminé au pied du podium et bouleversé la hiérarchie du football mondial, l’enthousiasme sera indubitablement à son comble en décembre prochain. La prochaine CAN, que la sélection nationale aspire glaner pour la deuxième fois après la seule couronne africaine à l’actif des Lions de l’Atlas, et qui remonte à 1976, sera sans aucun doute un avant-goût du Mondial 2030 que le Royaume co-organisera avec l’Espagne et le Portugal.

Entre-temps, le Royaume aurait organisé également cinq éditions de la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans, de 2025 à 2029, faisant du Royaume l’eldorado des compétitions internationales.

Terre d’accueil et d’hospitalité pour les sélections et peuples africains, le Maroc avait déjà abrité plusieurs matches éliminatoires de la CAN et du Mondial pour les pays ne disposant pas de stades homologués, ce qui illustre, si besoin est, l’attachement du Royaume à la coopération Sud-Sud et au développement du football africain.

Le tirage au sort de la CAN-2025 aura lieu lundi soir (19h00) au théâtre national Mohammed V de Rabat. La cérémonie sera retransmise sur Arryadia TNT/HD, le site officiel de la CAF et sa chaîne Youtube.

S.L