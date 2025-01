RSB: Mouine Chaabani vers la sélection de Tunisie ?  

La prenne tunisienne a annoncé que Mouine Chaabani fait partie des candidats potentiels pour prendre les rênes de la sélection du pays.

Contactée par Le Site info, une source proche de l’entraîneur a indiqué que celui-ci est lié à la Renaissance de Berkane par un contrat et un projet à long terme, précisant que les informations qui circulent sont totalement fausses.

«Chaabani se sent bien à Berkane et mène un projet ambitieux dont les résultats à se voir. L’entraîneur tunisien compte rester plusieurs années au Maroc et a même fait venir sa femme et ses enfants qui poursuivent leurs études ici», indique-t-on.

En plus de Mouine Chaabani, Radi Jaâydi, El Mehdi Nafti et Maher El Kanzari sont dans le viseur de la Fédération tunisienne pour prendre les commandes des «Aigles de Carthage».

H.M.