Sa relation avec sa mère, son divorce, ses enfants… Achraf Hakimi se livre à cœur ouvert (VIDEO)

Achraf Hakimi s’est laissé aller à quelques confidences lors de son entretien avec le conférencier émirati Anas Bukhash, dans son émission «Abstalk», diffusée sur Youtube. L’international marocain, qui évolue au PSG, s’est confié sur plusieurs aspects de sa vie, au grand bonheur de ses fans, ravis de découvrir un Hakimi sous un autre jour, loin des terrains.

Le défenseur a confié que ses parents ont travaillé dur pendant de longues années pour subvenir aux besoins de la famille. «Le football était ma seule issue pour leur offrir une vie meilleure. Quand je m’entraîne, je pense à mes parents, à mon frère, à ma sœur et à mes enfants», a indiqué Achraf qui s’est également confié sur sa relation particulière avec sa mère. «Elle est tout pour moi. C’est le pilier de la famille, la patronne du foyer. Elle est notre exemple de sacrifice et de dévouement», a-t-il assuré.

Hakim avait-il réellement transféré tous ses biens à sa mère afin que son ex-femme, Hiba Abouk, ne bénéficie pas de sa fortune ? Si le joueur n’a pas donné de réponse claire à ce sujet, il a toutefois précisé que sa mère a toujours géré son argent. «Depuis mon jeune âge, j’ai pu gagner de l’argent en jouant au football. Et c’est ma mère que me le gérait. Aujourd’hui, je prends toujours son avis quand je veux prendre une voiture ou acquérir un bien. Quand tu es riche et célèbre, rares sont les personnes en qui tu peux faire confiance. Et j’estime que la mère est la seule qui pourra t’aimer et te soutenir, que tu sois riche ou pauvre», a affirmé le joueur.

Achraf Hakimi s’est exprimé, par ailleurs, sur son divorce. «Après cette expérience, j’ai appris à m’aimer davantage, à prendre soin de moi et des personnes que j’aimes. Quand j’étais marié, j’acceptais certaines choses que je n’approuve plus maintenant. Cette expérience m’a rendu plus fort et plus mature. Ce qui est certain, c’est que la gestion de ma prochaine relation sera différente», a-t-il souligné.

Au sujet des accusations de viol auxquelles il fait face en France, Hakimi a indiqué que l’affaire est toujours entre les mains de la justice qui saura, selon lui, dévoiler la vérité, révélant avoir été victime de chantage.

Enfin, Achraf Hakimi a eu une pensée pour ses enfants. «Je les aimes très fort et je les protégerai toujours. Mes enfants sont tout pour moi. Il y a eu des moments difficiles dans la vie où je ne les voyais plus assez. Bien qu’ils soient jeunes et innocents, ils me donnent beaucoup d’amour. J’apprends énormément d’eux. J’espère qu’ils sont fiers de moi», a-t-il déclaré.

H.M.