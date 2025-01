Kings World Cup: revivez la victoire du Maroc face au Japon (VIDEO)

Le Maroc s’est imposé lundi soir face au Japon, sur le score de quatre buts à deux, lors du « last chance match » de la Kings World Cup, qui se déroule en Italie.

Sous la direction du streamer Ilyass Elmalki, les Marocains ont relevé le défi et décroché, avec brio, leur qualification en quart de finale. Après s’être inclinés contre la Colombie (4-1) et avoir dominé l’Ukraine (9-2), ils ont réussi à signer une nouvelle victoire grâce aux buts de Issam Erraki, Nadir Louah (doublé) et Fuad Lamrani.

Le Maroc croisera le fer, lors de la prochaine rencontre, avec les Etats-Unis. Le match est prévu ce mercredi à 19 heures.

H.M.