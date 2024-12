Achraf Hakimi, cette figure désormais prisée par les marques

Achraf Hakimi, capitaine des Lions de l’Atlas, ne brille pas seulement sur les terrains de football. Sa notoriété dépasse désormais les stades, séduisant de nombreuses marques internationales, parmi lesquelles Samsung, qui l’a récemment choisi comme ambassadeur.

Un parcours exceptionnel

Reconnu comme l’un des meilleurs latéraux au monde, Achraf Hakimi est un pilier incontournable de l’équipe nationale marocaine. Lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, il a joué un rôle crucial dans l’historique qualification du Maroc en demi-finale, une première pour une nation africaine. Sa performance exceptionnelle s’est poursuivie aux Jeux Olympiques de Paris 2024, où il a mené son équipe à une médaille de bronze, marquant deux buts décisifs. Bien qu’il ait manqué de peu le titre de Joueur africain de l’année, Hakimi reste une figure emblématique du football mondial.

Une icône au-delà du football

En dehors des terrains, Hakimi s’investit activement dans des causes caritatives à travers sa Fondation, qui œuvre pour l’inclusion des jeunes issus de milieux défavorisés. Cette implication, combinée à son image de modèle sportif, lui vaut une immense popularité, comme le confirme son classement parmi les personnalités marocaines les plus appréciées dans l’enquête Love Brand de février dernier.

Samsung, un partenariat stratégique

Samsung a récemment annoncé sa collaboration avec Hakimi, le désignant ambassadeur de sa marque Galaxy pour la région Afrique du Nord et Moyen-Orient. La campagne intitulée « The Next Big Thing Is You » met en lumière l’alignement entre les valeurs d’excellence et d’innovation de la marque et le parcours du footballeur. Omar Saheb, vice-président marketing de Samsung Electronics MENA, a salué cette association, soulignant qu’elle vise à inspirer les jeunes générations à exploiter le potentiel de la technologie.

Pour Hakimi, ce partenariat est une nouvelle opportunité de transmettre ses valeurs : « Faire partie de la famille Galaxy est un honneur. Samsung partage ma vision de persévérance et de solidarité, des principes qui m’accompagnent autant sur le terrain qu’en dehors », a-t-il déclaré.

Une figure prisée par les marques

Avant Samsung, Hakimi avait déjà prêté son image à plusieurs campagnes locales, comme celles d’inwi, opérateur télécoms, et de Nooco, une marque marocaine de biscuiterie. Ces collaborations témoignent de l’attractivité de l’international marocain auprès des entreprises cherchant à associer leurs valeurs à sa réussite.

Une valeur marchande en pleine ascension

Estimée à 60 millions d’euros par Transfermarkt, la valeur marchande d’Achraf Hakimi est la plus élevée parmi les joueurs marocains. Il se positionne également comme le deuxième latéral le plus cher au monde, juste derrière Trent Alexander-Arnold (75 M€), et le deuxième joueur le plus coté de la Ligue 1, après Bradley Barcola (65 M€). À l’échelle africaine, seul le Nigérian Victor Osimhen le surpasse avec une valeur de 75 M€.

Avec un tel palmarès et un potentiel encore en développement, l’avenir promet d’être encore plus radieux pour Achraf Hakimi, sur le terrain comme en dehors.

H.M.