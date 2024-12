Lions de l’Atlas: Jawad El Yamiq affiche sa détermination

Jawad El Yamiq a indiqué qu’il vise un retour en sélection nationale et travaille sérieusement pour regagner la confiance de Walid Regragui.

Dans une déclaration à «Al Arabi Al Jadid», le joueur d’Al Wehda FC a assuré qu’évoluer en sélection a toujours été un honneur. «Je m’entraîne beaucoup afin d’être au top de ma forme et participer au prochain stage de préparation pour les matchs face au Niger et à la Tanzanie, en marge des éliminatoires du Mondial 2026», a confié El Yamiq.

«J’aime mon pays et je suis toujours la sélection nationale, que je sois convoqué ou non. J’espère avoir une nouvelle chance pour porter le maillot des Lions de l’Atlas lors des prochains rassemblements, surtout à l’approche de la CAN 2025», a ajouté le défenseur, précisant que son rêve est de remporter la prochaine édition de la Coupe d’Afrique qui se tiendra à domicile.

H.M.