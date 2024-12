Hakim Ziyech vers la Real Sociedad ? Un responsable répond

Jon Ander Munduate, le porte-parole de la Real Sociedad, a démenti les rumeurs selon lesquelles Hakim Ziyech pourrait rejoindre le club espagnol lors du mercato hivernal.

Dans une déclaration exclusive à Le Site info, Munduate a en effet indiqué que la Real Sociedad ne compte pas s’attacher les services de l’international marocain lors de la prochaine fenêtre de transferts.

Plusieurs informations avaient circulé récemment, annonçant qu'en plus de la Sociedad, Villareal et Gérone auraient également formulé des offres à Galatasaray pour recruter Hakim Ziyech. Et d'ajouter que celui-ci serait intéressé par la Liga et souhaiterait évoluer dans un club espagnol.

Rappelons que Hakim Ziyech a posé une condition à Galatasaray pour résilier son contrat : obtenir tous ses droits. Selon «NTV Sport», l’international marocain réclame 5,5 millions d’euros pour une séparation lors du prochain mercato. «Hakim Ziyech a refusé de renoncer à ses émoluments, ce qui poussera Galatasaray a ouvrir les négociations avec n’importe quel club souhaitant s’attacher ses services», indique le journal turc.

Dans un échange avec un journaliste de la chaîne Spor Gecesi Digital, l’international marocain aurait taclé le club et l’entraîneur Okan Buruk.

«C’est fini avec Galatasaray. Je ne suis pas heureux. D’ailleurs, j’ai annoncé à tout le monde que je quitterai le club en janvier», aurait confié Ziyech, indiquant qu’il «n’a désormais plus de comptes à rendre et qu’il fait ce qu’il veut».

Le joueur aurait également tiré à boulets rouges sur son entraîneur, Okan Buruk. « Je n’ai jamais vu un entraîneur aussi faible. Je regrette tellement d’avoir rejoint Galatasaray. Les résultats ne m’intéressent plus. J’aurais dû quitter le club en début de saison. Mais ils m’en avaient empêché», aurait-il souligné.

H.M.