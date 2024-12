Igamane, El Hilali, Bouaddi… les possibles « nouvelles recrues » de Walid Regragui

Le sélectionneur national Walid Regragui suit un certain nombre de nouveaux joueurs dans le but de les inclure dans la liste des Lions de l’Atlas pour les matchs contre le Niger et la Tanzanie en mars prochain, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026.

Parmi les joueurs qui attirent l’attention de Regragui, on trouve Hamza Igamane, attaquant et meilleur buteur du club écossais Glasgow Rangers, et ancien joueur de l’AS FAR. Regragui suit également de près Omar El Hilali, défenseur de l’Espanyol Barcelone, qui affiche un excellent niveau cette saison.

Le dossier du jeune joueur Ayyoub Bouaddi, star montante du LOSC Lille, devrait connaître également des évolutions dans les prochaines semaines, après les efforts déployés par la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et le sélectionneur pour le convaincre de jouer avec les Lions de l’Atlas plutôt qu’avec la France, qu’il a représentée au niveau des équipes de jeunes.

Le Maroc devrait retrouver lors du prochain rassemblement les services du défenseur Chadi Riad, joueur de Crystal Palace, après sa guérison d’une grave blessure survenue en début de saison. Idem pour Amin Adli, star du Bayer Leverkusen qui devrait également faire son retour sur les terrains en janvier prochain, après plusieurs semaines d’absence à cause d’une blessure.

Enfin, l’attaquant du Club de Pachuca au Mexique, Oussama Idrissi, qui a retrouvé sa forme après une expérience décevante à Séville, est également pressenti pour revenir en sélection. Idrissi a déjà joué pour l’équipe nationale, notamment sous l’ère de l’entraîneur français Hervé Renard, et a participé à la Coupe d’Afrique des Nations 2019 en Égypte.